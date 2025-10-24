Comenzó la mudanza de la Unidad 28 del Palacio de Justicia







Tras el dictado de la Resolución 1609/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Previsto desde el 16 de julio por un decreto emitido por la Corte Suprema de la Nación, comenzó la mudanza de la Unidad 28 del Palacio de Justicia,

Luego del dictado de la Resolución 1609/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzó este viernes la mudanza de la Unidad 28 del Palacio de Justicia, según notificó la página oficial de la Corte. La resolución, firmada el pasado 16 de julio, dejó sin efecto la cesión de uso del espacio donde funcionaba el Centro de Detención Judicial -Unidad 28- y solicitó su devolución al Poder Ejecutivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Máximo Tribunal solicitó al Servicio Penitenciario Federal que informe a la mayor brevedad posible cuál será la unidad de detención que se destinará al alojamiento transitorio de las personas detenidas que deban comparecer ante los tribunales penales ubicados en el Palacio de Justicia.

En esa misma resolución, la Corte Suprema dispuso notificar a los ministerios nacionales de Justicia y de Seguridad, al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, al Director del Centro de Detención Judicial, Dante E. Medina, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a la Cámara Nacional de Casación Penal y a la Cámara Federal de Casación Penal, sobre la decisión de dejar sin efecto la cesión del espacio en el término de seis meses.

Un traslado con historia institucional La historia de la Unidad 28 dentro del Palacio se remonta a 1981, cuando la Resolución 328 aprobó el convenio suscripto entre el entonces Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, y el presidente de la Corte Suprema, para la instalación de un Centro de Detención Judicial en el edificio.

Años más tarde, mediante la Acordada resolución 8/2017, el máximo tribunal ya había manifestado al Ministerio de Justicia su voluntad de dejar sin efecto la cesión de ese espacio, conforme a lo previsto en la cláusula duodécima del convenio de 1981.