Censura, cortes y despidos: cuál será el futuro del canal Diputados TV

Las escandalosas horas en la Cámara de Diputados , con la salida de Oscar Zago de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza tras un fuerte cruce en la comisión de Juicio Político , no sólo dejaron en evidencia la interna dentro del oficialismo sino que dejó ver los primeros quiebres dentro del canal oficial de la Cámara baja, DTV. La señal, que estaba trasmitiendo en vivo el debate en comisión, cortó de manera sorpresiva la emisión , tanto del aire como de su canal de YouTube, una vez que empezó a crecer la tensión entre los legisladores de LLA.

Por el lado del debate en la comisión de Juicio Político, explicaron, según justificó Martín Menem, la comisión no tenía validez como tal por lo tanto no habría necesidad de transmitir una reunión “no oficial”.

Censura y despidos en el canal oficial de la Cámara de Diputados

El corte de trasmisión no fue el único episodio llamativo en el canal de la Cámara de Diputados en las últimas horas. Esta tarde, mientras la periodista Laura Serra narraba el cruce en la comisión de Juicio Político entre Menem y Zago, desde su auricular le indicaron que no hable más del tema.

Diputados TV

A su vez, al igual que en otros organismos públicos, DTV sufrió desde la asunción del nuevo Gobierno una fuerte ola de despidos.

En medio de este contexto de inestabilidad, en las últimas horas no se subieron los videos de los programas al canal de YouTube, por lo que no se puede consultar el material de archivo de las transmisiones legislativas.

El comienzo de la gestión actual dentro del canal de televisión fue desprolijo y generó mucha incertidumbre. Durante un tiempo se rumoreó la posibilidad de cierre y tras la renovación de algunos contratos, se siguió adelante, aunque con la mitad de horas de vivo.

Luego decidieron dejar de transmitir las comisiones en vivo, lo que generó una polémica impulsada por diputados, y la posterior marcha atrás por los directivos del canal. Todo esto mientras las autoridades del canal difundieron una especie de protocolo con limitaciones para quienes salieran al aire: no utilizar lenguaje inclusivo, no “incomodar” a los entrevistados ni “insistir” con las preguntas, no asentir ante las respuestas, entre otras cosas.