Charlas de quincho: el asado de los héroes, escotes, ensaladas y "el tío borracho"

Cena en Olivos.jpeg Manuel Adorni extiende su tarjeta "black" para pagar la cena. También Karina Milei aprovechó la promo del generoso asado por $20 mil.

Este hecho cambió los humores de la mesa. Es que los libertarios tenían caras largas, mientras que los del PRO se mostraban risueños, ya que además ocuparon para su sorpresa los lugares más cercanos al Presidente y su mesa principal. Es decir, Milei dio por hecho una alianza para el 2025 y una suerte de bloque unificado, hecho que no termina de agradar a los libertarios pura cepa. Algunos de ellos, además, quedaron lejos de su amigo Martín Menem, quien fue a la mesa central junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Guillermo Francos. Así, los LLA se quedaron en silencio buena parte de la noche, mascullando bronca.

También el Presidente explicó por qué era necesario sostener el veto, y pidió que el scrum resistiera los próximos embates "populistas". Es decir, los nuevos proyectos que llegarán al Congreso para expandir el gasto. La curiosidad es que hubo un segundo dirigente en pedir la palabra, y le fue dada: el radical Mariano Campero. El tucumano fue tildado como "el tío borracho de la fiesta", ya que primero le dejó un vino a Milei, pese a es abstemio, y después reclamó a todos luchar por la patria. Readecuó el grito de guerra del Presidente: "¡Viva la Patria, Carajo!", aulló, y todos los asistentes lo miraron sonrojados, con algo de enojo por la excentricidad de Campero, pero también con "vergüenza ajena".

Escotes, distancias y ensaladas

La ansiedad era grande: muchos de los hombres y mujeres de la cámara baja tenían expectativa de conocer a los perros del primer mandatario, especialmente a Conan, o al menos a su espíritu. Pero se quedaron con las ganas, porque no hubo animales en el encuentro.

El asado para “los héroes” se facturó a nombre de la cuenta del buffet de Casa Rosada. De hecho, los trabajadores que cobran todos los días el menú en Balcarce 50 fueron convocados a última hora para trabajar en la Quinta de Olivos. De previa, empanada de carne cortada a cuchillo. Luego, chinchulines, morcillas, riñones y chorizos fueron parte de la entrada. El plato fuerte: tiras de asado y vacío, aunque algún comensal señaló que era en rigor tapa de asado “un poco seca”. Se podía repetir. Las ensaladas: rúcula y parmesano, mixta, zanahoria y huevo, y papa y perejil. El vino elegido fue Hacienda Del Plata, Arriero Premium Blend, valuado en Mercado Libre en $18.000. De postre, una mousse de chocolate reemplazó al tradicional flan mixto que se venía sirviendo últimamente en Olivos. Llegaba decorado con un rulo de caramelo. Café y té para finalizar. Una ganga por apenas $20 mil.

Un plato que dio que hablar fue la ensalada de papa y huevo de Damián Arabia, que preparo especialmente porque “no da caer a una casa con las manos vacías”. Pensada para seis personas, finalmente alcanzó para veinte. El plato fue cuestionado porque no contaba con dos ingredientes clave: mayonesa y perejil. El primero era justificado, pues el aderezo podría haber arruinado la frescura de los tubérculos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DamianArabia/status/1836183856564834362&partner=&hide_thread=false Hay mucha gente preguntandome, y si, traje una ensalada de papa y huevo. Me parece descortés caer a una casa con las manos vacías. pic.twitter.com/Tknh4go8Re — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) September 17, 2024

Algunos pasaron hambre, tal es el caso de Patricia Vásquez, que es celíaca y no consiguió que le preparen un plato libre de gluten. Lo curioso es que terminó comiendo la empanada inicial. Otros llevaron su propio vino, como Oscar Zago, que cayó con un Trumpeter.

Quien llamó la atención fue la diputada libertaria María Celeste Ponce, quien preparó su look desde temprano y mostró en una foto en sus redes sociales que eligió el color dorado y los brillos para la cena. Provocadora, con escote y tajo que le dejaba las piernas al descubierto, fue catalogada como "osada" por compañeras de bancadas. Y, claro, sí robó la mirada de los hombres, quienes no obstante prefirieron sentarse lejos para no pasar un momento incómodo. "Que no aparezca el alma de Alberto", dijo uno de ellos, entre risas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mcelestep/status/1836165156520206520&partner=&hide_thread=false En el congreso por partir a la cena en Olivos #VLLC pic.twitter.com/SWBgpvjJrX — Maria Celeste (@mcelestep) September 17, 2024

El disgusto de Ponce fue grande cuando se enteró que, pese a tanta preparación, fue sentada en la punta de la mesa, bien lejos del triángulo de hierro pero también de su amiga Lilia Lemoine. Hay quienes dicen que hubo cierto encono entre ellas y Lilia terminó discurseando buena parte de la noche a un fatigado Gerardo Milman. Lilia también estuvo lejos de Marcela Pagano, su enemiga de bloque, quien estuvo en el otro extremo con hombres del PRO, como Cristian Ritondo o Diego Santilli. En ese espacio se sorprendieron por lo "humano" del Presidente, quien se quedó hasta el final del encuentro. "Cuando nos juntábamos con Mauricio, apenas si aparecía cinco minutos", comparaban.

Otro que se preparó especialmente para el ágape fue el asesor Santiago Caputo. Si bien en un principio señalaron desde su entorno que no asistiría al encuentro, finalmente se apersonó no sin antes afeitarse. Resulta que horas antes Lisandro Catalán compartió una imagen en la cual se podía ver a la “mano del rey” junto a Guillermo Francos y Karina Milei, intentando desmentir roces en el gabinete. La imagen recibió numerosas críticas por el nuevo estilo de Caputo, y parece que las balas entraron, pues eligió cambiarlo antes del encuentro en la quinta presidencial.

La previa

Ya antes, en el Congreso, el tema había dado que hablar: María Eugenia Vidal se fue una hora antes del plenario de comisiones, después de firmar el dictamen de mayoría por el proyecto de Ficha Limpia. "Está apurada por el asado", le dijo al paso Vanesa Siley. Mientras hablaba Karina Banfi (coautora del proyecto), Juan Manuel López se paró en medio de la sala y comenzó a hacer chistes con el peronismo. "¿Y si hacemos nuestro propio asado? Ustedes dicen que son muy del chori pero seguro les gusta el morcipán".

También Agustina Propato le preguntó -sin micrófono, a lo lejos- a Silvia Lospennato (presidenta de la Comisión de Peticiones) con quién iba a cenar esta noche. "¿Te importa lo que hago de mi vida? ¿Vos con quién vas a cenar hoy? Yo tengo el derecho de cenar con quien quiero, es mi vida y no tengo por qué contarte vos", le respondió roja y le cedió la palabra a Paula Penacca, que remató: "Yo hoy voy a hacer ayuno, si a alguien le interesa, porque me voy a solidarizar con los jubilados que después de mitad de mes no pueden comprar comida".