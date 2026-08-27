LLA y el PRO volvieron a reunirse en Casa Rosada y tantean alianza de cara a 2027

Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem recibieron a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para repasar la agenda económica y territorial y avanzar en la mesa de trabajo hacia el año que vfiene.

El Gobierno y el PRO llevaron adelante este jueves la segunda reunión de la mesa de trabajo entre ambos espacios: repasaron la sesión legislativa del día anterior, los avances del plan económico y la situación política en los distritos "donde el PRO no gobierna". Participaron Diego Santilli , Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis .

Según indicaron desde el espacio libertario, en el encuentro coincidieron en calificar la sesión del martes en Diputados como "una jornada muy productiva para la economía argentina", una lectura que Ritondo compartió ante la prensa al salir del encuentro: "Lo que charlamos bastante fue sobre el día de ayer, que creemosque fue muy positivo, en leyes que absolutamente compartíamos con La Libertad Avanza, y la sesión de ayer aparte había sido pedida también por nuestro bloque".

El balance económico estuvo a cargo del jefe de Gabinete, con los últimos datos de crecimiento , la inflación en descenso y la reactivación de los créditos hipotecarios . Fernando de Andreis retomó ese diagnóstico: "Hicimos un repaso de cómo están los avances en la economía, así que nos llevamos una dosis de tranquilidad. Vemos que hay 13 de los 15 indicadores que mide el EMAE que están creciendo. Somos conscientes de que eso es heterogéneo, pero también hay buenos datos en perspectivas de inflación y de recaudación".

En el plano político, la mesa analizó la provincia de Buenos Aires y todos los distritos del país excepto los que gobierna el PRO y De Andreis enmarcó ese ejercicio en el mandato que, según explicó, le transmitió Mauricio Macri : agotar todos los recursos disponibles para sostener el rumbo del cambio y evitar un retroceso como el de 2019, con el regreso del kirchnerismo y el populismo.

Consultado sobre si el PRO le puso a LLA como condición respetar las gobernaciones y la Jefatura de Gobierno porteña de cara a 2027, el diputado lo negó de manera categórica: "Nosotros no nos vamos a sentar en una mesa a poner ese tipo de condiciones, eso lo dijimos claro la vez pasada". Aclaró que el repaso territorial de este miércoles se limitó a los distritos donde el PRO no gobierna, sin poner nombres propios todavía. De esta manera, evitaron poner sobre la mesa la candidatura de Jorge Macri.

Además, se limitó a remarcar que la Capital es un bastión histórico del partido, con Macri como "referente ineludible", y que buscarán sostener "el camino del cambio que empezó en el 2007".

En la reunión, analizaron distritos clave y la estrategia del PRO, sin definir candidaturas aún. Presidencia

Mauricio Macri, el radicalismo y las PASO

Sobre el rol del expresidente en la negociación, de Andreis explicó que la mesa surgió de una comunicación telefónica entre Macri y Karina Milei, a lo que Ritondo sumó: "Estamos sentados porque Mauricio Macri nos delegó. Lo que hablamos acá, por supuesto, después se lo reportamos a él, y antes de venir hablamos con él". También confirmó que Macri no será candidato en 2027, aunque restó trascendencia a unas declaraciones del expresidente sobre "pensar en los nietos".

En cuanto al radicalismo y a las fuerzas provinciales, el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja los definió como actores clave para darle "certidumbre política" al programa económico, aunque evitó confirmar si se sumarán pronto a la mesa de diálogo: señaló que eso dependerá, en parte, de la negociación paralela que mantiene Santilli con los gobernadores.

Ritondo celebró además las últimas medidas vinculadas al crédito privado y pidió profundizar el camino iniciado en la Ciudad, donde se redujeron impuestos provinciales que encarecen las tasas: "El mercado de crédito en Argentina lamentablemente es uno de los más pequeños de toda la región. Ahí tenemos un potencial enorme".

Sobre la eventual eliminación de las PASO, Ritondo evitó fijar una posición definitiva: "No hemos tomado una postura definitiva sobre el tema. Eso depende del debate interno que tengamos y también de ver cómo avanza esta ley en el Senado". Reconoció aspectos positivos y negativos del sistema —recordó que el propio Macri "ha sido el resultado de la PASO"—, pero también apuntó a su costo: "Cuando ustedes le preguntan a la persona si quiere participar en las PASO, un 80% dice que no. Y es costoso, y tiene una reiteración en un año electoral como el que viene donde se votan legislativas provinciales, gobernadores".

El encuentro se dio en una jornada de intensa agenda política para la Casa Rosada, que incluyó además una reunión de Santilli con los gobernadores de la Región Centro —Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)— para avanzar en un esquema de refinanciación de deudas por tarifas eléctricas. El clima llega además tras el regreso de Javier Milei a la actividad pública, luego de más de tres semanas sin agenda en la quinta de Olivos, y en medio de la tensión con Patricia Bullrich, que había cuestionado la velocidad con la que el plan económico llega a la gente.