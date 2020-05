Crece la tensión entre la gente que quiere trabajar

La tensión creciente entre la gente que quiere trabajar (cuentapropistas, profesionales, etc.), sumada a los empresarios que si no recomienzan su actividad no pueden afrontar siquiera los sueldos del mes de abril (todavía queda algo pendiente de marzo), quedó de manifiesto en algunas de las acciones públicas masivas, como el cacerolazo contra la liberación de algunos presos, que se dieron en los últimos días, que sirvieron tanto para protestar como para descomprimir las tensiones que se están viviendo.