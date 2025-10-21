Chau voto "salame": cómo impugno mi voto en la Boleta Única de Papel

Será la primera vez que se aplique este mecanismo en el país. Esto rompe con el clásico método de boletas partidarias.

El domingo 26 de octubre se votará con Boleta Única de Papel por primera vez.

El próximo domingo , los argentinos volverán a las urnas para elegir representantes del Congreso Nacional , tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado . Sin embargo, esta vez los comicios presentarán una novedad inédita, ya que será la primera elección nacional con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) , instaurado por la Ley 27.781 aprobada en 2024 , que reformó el Código Electoral Nacional .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este nuevo formato , el voto podrá anularse si la boleta contiene inscripciones, dibujos, imágenes o leyendas ajenas a la marca válida de una opción electoral . También se considerará nulo en caso de que el votante marque dos veces dentro de una misma categoría, eligiendo distintas listas .

Asimismo, el sufragio será inválido si el elector introduce objetos extraños junto con la boleta doblada , o si utiliza una boleta no oficializada por la autoridad electoral .

Para quienes deseen votar en blanco , el procedimiento consiste en colocar la boleta en la urna sin marcar ningún casillero . Es importante no realizar dibujos ni hacer más de una marca, ya que en ese caso el voto también será anulado .

A diferencia del sistema anterior, donde existía un único cuarto oscuro por mesa con boletas partidarias apiladas, ahora cada mesa podrá tener varias cabinas individuales de votación .

En ellas, el ciudadano recibirá la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra para realizar su marca en el recuadro correspondiente a la lista elegida.

Una vez marcada la opción, el votante deberá doblar la boleta de afuera hacia adentro, de modo que su elección quede oculta.

Antes de salir, deberá mostrarla a los fiscales, quienes verificarán que sea el documento original rubricado por el presidente de mesa. Finalmente, el elector colocará la boleta en la urna y firmará el padrón, tal como ocurre en los comicios tradicionales.

Cómo emitir el voto paso a paso

Entregá tu DNI a la autoridad de mesa.

Recibí la Boleta Única de Papel (una o dos, según tu distrito) junto al bolígrafo.

Marcá tu elección con una tilde o cruz dentro del casillero correspondiente.

Doblá la boleta de afuera hacia adentro para preservar el secreto del voto.

Introducí la BUP en la urna frente a las autoridades.

Firmá el padrón, recibí tu DNI y la constancia de votación.

El cambio estructural en la forma de votar

Con la Boleta Única de Papel, los ciudadanos marcarán directamente su preferencia en una sola hoja que reúne todas las listas y categorías electorales, dejando atrás el tradicional modelo de boletas partidarias separadas.

El nuevo sistema busca simplificar el proceso, evitar faltantes o manipulación de boletas y asegurar igualdad de condiciones entre los partidos políticos, fortaleciendo la transparencia y modernizando el acto electoral en Argentina.