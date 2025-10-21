Elecciones 2025: ¿Puedo votar en blanco con la Boleta Única de Papel?







Las próximas votaciones contarán con un nuevo sistema electoral. Se desarrollarán el domingo 26 de octubre.

La Boleta Única de Papel se implementará por primera vez en todo el país. CNE

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a votar para renovar las bancas del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En esta ocasión, el proceso electoral se realizará por primera vez con el novedoso sistema de Boleta Única de Papel (BUP), mecanismo instaurado tras la Ley 27.781, aprobada en 2024, que reformó el Código Electoral Nacional.

Cómo emitir un voto en blanco con la Boleta Única de Papel El voto en blanco se efectúa colocando la boleta directamente en la urna sin realizar ninguna marca ni selección sobre las opciones disponibles. Si el votante realiza dibujos, tildes, rayas o marca más de una vez, el voto será considerado nulo.

El voto también se anula si en la boleta aparecen inscripciones, imágenes o leyendas ajenas a la opción electoral, o si se marcan dos listas diferentes dentro de una misma categoría. Asimismo, será inválido cuando la boleta se acompañe con objetos extraños o si se trata de un formulario no oficializado por la autoridad electoral.

Cómo funciona la Boleta Única de Papel A diferencia del método tradicional, donde cada mesa contaba con un único cuarto oscuro lleno de boletas partidarias, ahora cada mesa dispondrá de múltiples cabinas individuales. En ellas, el elector recibirá una Boleta Única de Papel firmada por la autoridad de mesa junto con una lapicera negra para marcar su elección en el casillero correspondiente.

Boleta Única de Papel marca La BUP presenta todas las listas en un solo papel. Reverso Una vez realizada la marca, el votante deberá doblar la boleta hacia adentro para resguardar el secreto del voto. Luego, deberá mostrarla brevemente a los fiscales, quienes comprobarán que se trate del formulario original rubricado por el presidente de mesa, antes de colocarla en la urna y firmar el padrón como en los comicios tradicionales.

Cómo marcar correctamente el casillero El elector podrá realizar una tilde, cruz o cualquier marca visible en el casillero de la opción elegida. En caso de no marcar ninguna categoría, esa sección se computará automáticamente como voto en blanco. Cabe destacar que no existe un casillero específico para votar en blanco, ni tampoco una opción para votar lista completa. El sistema permite seleccionar una o más categorías según la preferencia del votante, brindando mayor flexibilidad y claridad en la emisión del sufragio. Guía paso a paso para votar con la Boleta Única de Papel Entregá tu DNI a la autoridad de mesa.

Recibí la Boleta Única de Papel (una o dos, según tu distrito) y la lapicera.

Marcá tu elección en el casillero o los casilleros correspondientes.

Doblá la boleta de afuera hacia adentro para preservar tu decisión.

Colocá la BUP en la urna.

Firmá el padrón y recuperá tu DNI junto con la constancia de votación.