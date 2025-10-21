Elecciones 2025: qué pasa si no voy a votar en las legislativas este domingo 26 de octubre

A pocos días de los comicios, la Justicia Electoral advierte sobre las consecuencias de no ir a votar.

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre , la Justicia Electoral advierte a los ciudadanos la obligatoriedad de emitir el sufragio y las consecuencias de no votar .

Quienes no voten y no presenten una justificación válida, pueden enfrentar sanciones económicas y restricciones en trámites oficiales , como la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o la solicitud de pasaporte.

Para facilitar el proceso, se han habilitado plataformas digitales para justificas las ausencias por causas válidas , mientras que los menores de 18 años y mayores de 70 tienen condiciones especiales para emitir sus votos.

Las personas que no asistan a votar y no justifiquen su falta de ante la Justicia Electoral podrían recibir multas económicas que varían según la cantidad de elecciones pendientes.

También pueden llegar a tener limitaciones en caso de realizas trámites administrativos , como sacar o renovar el DNI, el pasaporte o la licencia de conducir, hasta que regularicen la situación.

Causas que justifican la ausencia

Hay ciertas situaciones que permiten la justificación de no votar. Entre las que se advierte una enfermedad comprobada, la residencia en otra jurisdicción, estar en viaje dentro o fuera del país por cuestiones laborales o familiares o alguna fuerza mayor.

Para realizar el registro correspondiente de estas causas, se debe completar un formulario digital a través de la plataforma oficial del Ministerio del Interior o presentar la documentación que respalde la causa ante la Justicia Electoral.

Consultá el padrón electoral

Antes del domingo 26 de octubre, los ciudadanos argentinos pueden consultar en el padrón electoral para verificar el lugar en el que van a emitir el voto y el establecimiento que les fue asignado.

El chequeo en el padrón permite evitar posibles confusiones el día de la elección y agilizar el proceso, ya que cada mesa está determinada por jurisdicción y por número de documento. La consulta en el padrón se realiza de manera online a través del sitio oficial de la Justicia Electoral.

Documentos válidos para votar el domingo 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre, los ciudadanos deben presentar un documento de identidad válido para poder votar. Entre los permitidos puede ser el DNI en formato tarjeta o libreta, el pasaporte o la cédula de identidad expedida por el país.

No está permitido votar con fotocopias, ni con certificados provisionales que no estén reconocidos por la autoridad electoral. Es importante chequear que la documentación esté vigente para garantizar el derecho al voto.