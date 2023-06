Chiche Duhalde y una polémica frase sobre Cristina Kirchner: "No la veo como debe ser una mujer"

"Debe ser muy difícil conversar con Cristina por su forma de encarar las cosas. Es una mujer que lidera un sector de la política , pero plantándose en un lugar en el que me parece que se le hace difícil aceptar las diferencias ", sostuvo en una entrevista que brindó a Splendid - 990, y agregó: " No la veo blanda como para recibir sugerencias, no la veo como entiendo que debe ser una mujer ".

"No hacen falta 22 ministerios, hacen falta seis, siete u ocho que atiendas las políticas urgentes: seguridad, producción y trabajo, educación, salud. No inventemos nada nuevo", argumentó Duhalde.

"Chiche" Duhalde será precandidata a diputada

Respecto a su presente político, Duhalde se refirió a la convocatoria de Juan Schiaretti de sumarse a su espacio para competir por un lugar en la Cámara de Diputados.

"En las campañas no hay ningún tema de preocupación concreto, si bien se discuten temas reales son difíciles de interpretar por la gente común. Cuando eso sucede, la gente cambia de canal", sostuvo.

"No se habla de cuánto le cuesta a la gente darle de comer a su familia, de las dificultades para ir a la escuela, para alquilar o lo difícil que es atenderse en salud. Tenemos muchos problemas concretos y de eso no se habla", desarrolló, y agregó: "Seguimos discutiendo el pasado y no hablamos de los problemas del futuro que es tan cambiante que tampoco alcanzamos a comprenderlo".

Por último, Duhalde culpó a la dirigente política de "los desaguisados" y señaló que el problema es la falta de diálogo entre los partidos políticos.

"No podemos juntarnos, no podemos hablar entre nosotros, nos ladramos, nos echamos las culpas y no creo que no haya habido un político, un presidente o gobernador con errores. Si nos paramos ahí estamos mal", concluyó.