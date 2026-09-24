Malvinas: amplio respaldo al reclamo, pero dudas sobre las motivaciones de Javier Milei

Encuestas nacionales muestran un amplio consenso alrededor del reclamo argentino de soberanía sobre las islas y un fuerte apoyo a algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno. Sin embargo, los estudios reflejan una percepción extendida de que el giro del Presidente sobre el tema también estuvo atravesado por una estrategia o conveniencia electoral.

La mayoría de los argentinos apoyan el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y tres relevamientos recientes permiten observar cómo reaccionó la opinión pública frente a las medidas y anuncios del presidente Javier Milei .

Los estudios de Opina Argentina, Inteligencia Analítica y Management & Fit presentan metodologías y preguntas diferentes, por lo que sus porcentajes no son directamente comparables. Sin embargo, los resultados aportados muestran dos tendencias: un respaldo elevado al reclamo de soberanía y a medidas concretas vinculadas con las islas, junto con dudas sobre las motivaciones políticas del Presidente .

La encuesta de Opina Argentina mostró que el 70% de los consultados valoró positivamente la decisión del Gobierno de sancionar a empresas que explotan petróleo en las Islas Malvinas.

Dentro de ese grupo, un 49% calificó la medida como “muy positiva” y otro 21% como “algo positiva” . En sentido contrario, el 10% manifestó una opinión “muy negativa” y el 5% “algo negativa”, mientras que el 15% no expresó una posición.

La evaluación de la medida, sin embargo, contrastó con la percepción sobre los motivos del Presidente. El 61% consideró que los anuncios de Milei respondieron a “un cálculo electoral pensando en 2027” , frente a un 34% que los atribuyó a “la defensa genuina de la soberanía argentina”. El 5% restante no manifestó una opinión.

La cuestión Malvinas ocupa uno de los temas centrales de la agenda. ATE

Los datos reflejan así que una parte de los encuestados puede respaldar las medidas sobre Malvinas y, al mismo tiempo, atribuirles una motivación electoral.

Más del 80% consideró importante mantener el reclamo de soberanía

El relevamiento de Inteligencia Analítica abordó directamente la importancia que los argentinos le asignan a la cuestión Malvinas. Según el estudio, el 82,9% consideró “muy” o “bastante” importante mantener el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Entre quienes conocieron la cadena nacional de Milei sobre el tema, el 40,6% aseguró que su opinión sobre el Presidente mejoró, mientras que el 27,7% señaló que empeoró y el 30,5% respondió que no se modificó. La diferencia entre mejora y empeoramiento fue de 12,9 puntos porcentuales.

El propio análisis advirtió, sin embargo, que estos resultados no equivalen a una medición de imagen presidencial antes y después del anuncio ni permiten afirmar que se haya producido una conversión electoral.

La reacción a la intervención presidencial estuvo atravesada por las preferencias electorales previas. Entre quienes votaron por Milei en el balotaje de 2023, un 56,8% afirmó que su opinión sobre el mandatario mejoró después de conocer su posición sobre Malvinas y un 10,4% sostuvo que empeoró.

La relación se invirtió entre quienes habían acompañado a Sergio Massa, donde un 19,1% manifestó una mejora en su opinión sobre Milei y un 51,6% indicó que empeoró.

El estudio de Inteligencia Analítica también examinó la conversación en X y encontró que el 94% de las formulaciones territoriales explícitas relevadas defendió la posición argentina sobre la soberanía. Ese indicador corresponde al contenido analizado en esa red social y no constituye, por sí mismo, una medición representativa de la opinión del conjunto de la población.

Otra encuesta muestra alta difusión pero poco cambio en la imagen de Javier Milei

La encuesta de Management & Fit, realizada entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos a nivel nacional, encontró un alto nivel de conocimiento de los anuncios presidenciales sobre Malvinas. El 90,3% dijo haber escuchado, leído o recibido información sobre la cadena nacional de Milei.

Sin embargo, el impacto declarado sobre la imagen presidencial fue diferente al registrado por Inteligencia Analítica, ya que el 43,7% sostuvo que su opinión sobre Milei no cambió, el 36,5% afirmó que empeoró y el 17,9% indicó que mejoró.

De acuerdo con este relevamiento, por lo tanto, la intervención presidencial alcanzó un elevado nivel de conocimiento, aunque la mayoría no declaró una mejora en su percepción del mandatario.

Un gran porcentaje afirma que la postura de Milei es por "conveniencia política y electoral". Casa Rosada

Management & Fit también consultó específicamente por las razones detrás del cambio de posición atribuido a Milei respecto de Malvinas. El 61,1% respondió que obedeció a una “conveniencia política”, mientras que un 24,7% lo vinculó con una convicción personal.

Cuando la pregunta apuntó al objetivo principal de la cadena nacional, las opiniones quedaron más repartidas: el 35,9% consideró que buscó defender la soberanía argentina, mientras que un **34,5% entendió que tuvo como finalidad hacer marketing o mejorar el posicionamiento electoral.

Otro 16,8% señaló una combinación de ambas razones y un 8,7% respondió que el objetivo fue anunciar el apoyo de Donald Trump a la base naval en Tierra del Fuego.

El relevamiento de Management & Fit también preguntó por la convocatoria presidencial a dejar de lado las diferencias políticas para construir una posición común alrededor de Malvinas. El 56,4% aseguró creerle poco o nada a ese llamado, mientras que un 41,7% manifestó algún grado de confianza.

A su vez, el 60% consideró que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional será aprobado en el Congreso, aunque una parte de quienes anticiparon ese escenario estimó que la iniciativa sufrirá modificaciones durante su tratamiento legislativo.

Qué muestran en conjunto las tres encuestas sobre Malvinas

Los relevamientos utilizan preguntas distintas y no permiten construir un único porcentaje sobre la opinión de los argentinos acerca de Malvinas. Aun así, los datos aportados muestran un respaldo amplio al reclamo de soberanía y, en el caso de Opina Argentina, a las sanciones contra las empresas petroleras.

Al mismo tiempo, tanto Opina Argentina como Management & Fit registraron porcentajes superiores al 60% que atribuyeron los movimientos de Milei sobre Malvinas a razones electorales o de conveniencia política.

Los estudios también difieren sobre el efecto de los anuncios en la percepción del Presidente: Inteligencia Analítica registró más respuestas de mejora que de deterioro entre quienes conocieron la cadena, mientras que Management & Fit encontró más respuestas de empeoramiento que de mejora.

Así, las encuestas aportadas muestran que el consenso alrededor del reclamo argentino por Malvinas no necesariamente se traslada a una evaluación igualmente favorable de las motivaciones o del impacto político de las medidas adoptadas por Milei.