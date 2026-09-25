Malvinas: el peronismo conmemorará en el Congreso los 60 años del Operativo Cóndor

Diputados evocarán la gesta de los 18 jóvenes que en 1966 secuestraron un avión de línea y lo aterrizaron en las Islas, como reivindicación de la soberanía nacional. La jornada se dará en medio de los cuestionamientos por el paradero de dos de las banderas que formaron parte de los episodios.

El peronismo realizará este lunes un acto en el Congreso para conmemorar los 60 años del Operativo Cóndor , la acción realizada en 1966 por 18 jóvenes peronistas, que tomaron un avión de Aerolíneas Argentinas, lo aterrizaron en las Malvinas e izaron el pabellón nacional reafirmando la soberanía sobre las Islas. La jornada estará atravesada por los cuestionamientos sobre el destino de dos de las siete banderas argentinas que flamearon en las islas.

Para el evento, el diputado nacional Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks organizan en la Cámara de Diputados el acto “Operativo Cóndor: la soberanía de las Islas Malvinas y el rol del peronismo” .

La convocatoria apunta a reunir a dirigentes y protagonistas que tuvieron responsabilidades políticas, diplomáticas y militares en torno de la cuestión Malvinas durante las últimas décadas . Está prevista la participación de sobrevivientes del Operativo Cóndor y familiares de sus protagonistas, además de ex cancilleres, embajadores y funcionarios de carrera de la Cancillería.

También fueron invitados excombatientes y militares que ocuparon cargos de conducción en las Fuerzas Armadas en los últimos años, junto con diputados, senadores y referentes de distintos sectores del peronismo. La intención de los organizadores es que la actividad se convierta en uno de los principales actos políticos vinculados con Malvinas durante este aniversario.

La conmemoración estará atravesada por una discusión que volvió a instalarse en los últimos días: el destino de las banderas utilizadas durante el Operativo Cóndor.

Una de las siete enseñas fue retirada de la Casa Rosada en febrero de 2025 bajo el argumento de que sería sometida a tareas de restauración. Sin embargo, más de un año y medio después todavía no volvió a ser exhibida.

Ante esa situación, Valdés presentó un proyecto, acompañado por casi 30 diputados, para que el Poder Ejecutivo informe dónde se encuentra la bandera, cuál es su estado de conservación y por qué motivo todavía no fue restituida.

A esa situación se sumó ahora otra polémica. En los últimos días fue denunciado el retiro de una segunda bandera histórica del Museo Malvinas, ubicado en el predio de la ex ESMA, presuntamente por indicación del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. Hasta el momento no se difundieron públicamente precisiones oficiales sobre su destino.

La situación introduce una paradoja política en el aniversario del Operativo Cóndor: mientras el Gobierno de Milei busca incorporar la cuestión Malvinas a su agenda, enfrenta cuestionamientos por el destino de dos símbolos materiales vinculados con una de las acciones de reivindicación de soberanía más recordadas de la historia reciente.