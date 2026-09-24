Veteranos de Malvinas destacaron el discurso de Javier Milei en la ONU: "Valoramos el cambio de postura"

Excombatientes bonaerenses celebraron que el Gobierno definiera al reclamo como una "causa nacional". Marcaron reparos con algunos líneas oficiales, pero valoraron las palabras del Presidente ante Naciones Unidas.

La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires destacó el giro del Gobierno de Javier Milei en su política sobre Malvinas y expresó su respaldo a las medidas anunciadas para fortalecer el reclamo argentino de soberanía y la Defensa Nacional, luego del discurso del Presidente ante la asamblea de la ONU.

En una carta abierta difundida este jueves, la organización sostuvo que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la política argentina y valoró especialmente las declaraciones realizadas por Milei en la cadena nacional del 6 de septiembre y su posterior intervención ante la Organización de las Naciones Unidas.

Según los veteranos, el Gobierno pasó a definir la recuperación de las islas como una “Causa Nacional” y planteó dos objetivos: encarecer los costos de la ocupación británica y fortalecer el sistema de Defensa Nacional .

La entidad manifestó su acuerdo con una serie de medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, mencionó las sanciones e inhabilitaciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas, la extensión de esas sanciones a proveedores y directivos , el juicio en ausencia de los infractores y la exigencia de que las compañías que pretendan ingresar a regímenes de incentivo a las inversiones no tengan antecedentes de actividad petrolera en Malvinas.

También respaldó el envío al Congreso de una nueva Ley de Defensa Nacional , la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el fortalecimiento del Polo Logístico Antártico y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.

Argentina busca frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en el Atlántico Sur.

No obstante, el escrito plantea algunas condiciones. En particular, advirtió que el Consejo de Seguridad Nacional no debería utilizarse para la persecución política interna y sostuvo que su función debería limitarse a enfrentar las acciones del Reino Unido y sus colaboradores locales. Además, pidió que la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico se desarrollen con esfuerzo del Estado argentino y, eventualmente, con apoyo de países del Cono Sur, sin asociarlos con otras potencias globales.

Los veteranos también reclamaron ampliar el alcance de las sanciones a los intereses británicos. En ese sentido, señalaron que la política argentina no debería concentrarse únicamente en las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, sino también prestar atención a negocios estratégicos de países de la Comunidad Británica de Naciones en el territorio continental argentino.

Por otra parte, la organización reclamó una recuperación estructural de las capacidades militares y cuestionó el nivel del presupuesto destinado a Defensa. “La recuperación de nuestro Sistema de Defensa Nacional no puede limitarse a refuerzos presupuestarios de coyuntura”, sostuvo la Federación, que planteó la necesidad de revertir lo que considera una situación de indefensión.

En el cierre de la carta, los veteranos pidieron al Gobierno revisar sus políticas generales y plantearon que la soberanía debe ser entendida de manera integral. “No se puede ser soberanista en las Islas Malvinas, y entreguista en el resto del territorio”, afirmaron, al tiempo que reclamaron a la oposición abandonar los “discursos vacíos”.

La Federación concluyó que Malvinas constituye la “parte visible” de un sistema más amplio de dominación y sostuvo que la recuperación de los territorios reclamados implica, en su perspectiva, recuperar la soberanía integral de la Argentina.

El mensaje de Javier Milei por Malvinas ante la ONU

Este miércoles, el presidente Javier Milei habló ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York,

En ese marco, aseguró que “Malvinas es para nosotros una causa nacional”, y remarcó que también representa una prueba para Naciones Unidas sobre su capacidad de hacer valer las decisiones adoptadas por la propia Asamblea General.

Al respecto, hizo referencia a la Resolución 3149, aprobada hace 50 años, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la disputa por la soberanía. Según planteó, pese al paso del tiempo, las modificaciones unilaterales continuaron.

El Presidente vinculó esa situación con el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Sostuvo que las licencias otorgadas por el Reino Unido son rechazadas por la Argentina y calificó de ilícitas las actividades que no cuenten con autorización argentina.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”, preguntó ante la Asamblea General.