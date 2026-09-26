Malvinas: impulsan una reunión del Parlasur en Tierra del Fuego como gesto de respaldo regional

La iniciativa busca nuclear a representantes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en Ushuaia y sumar volumen al reclamo por soberanía. Apuntan a fines de octubre o principios de noviembre. Las elecciones brasileñas y la visita del Papa dificultan la logística.

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) planea una reunión de su Mesa Directiva en Tierra del Fuego entre fines de octubre y principios de noviembre en respaldo a la causa Malvinas , en plena escalada entre la Argentina y el Reino Unido. La iniciativa cuenta con apoyos regionales pero dependerá, en parte, de la agenda convulsa que el continente tiene por delante.

La propuesta surgió durante el último cónclave de las autoridades del Parlasur, el órgano legislativo del bloque regional integrado por A rgentina , Brasil , Paraguay , Uruguay y Bolivia , pero recuperó fuerza recientemente. Los cuarteles generales del cuerpo legislativo están en Montevideo , aunque tanto las sesiones como los encuentros donde se pule la hoja de ruta pueden desarrollarse en otras locaciones, siempre dentro de la zona de influencia del espacio.

La idea surgió del presidente del Parlamento, el paraguayo Rodrigo Gamarra , del Partido Colorado, con el beneplácito de sus cuatro vices: el argentino Gustavo Arrieta (PJ) , el boliviano Mario Herrera (Libre) , el brasileño Humberto Costa (PT) y el uruguayo Nicolás Viera (Frente Amplio) . Posteriormente, el fueguino Alejandro Deanes (Movimiento Popular Fueguino) tomó las riendas de la coordinación.

En agosto, la Mesa Directiva propuso realizar una reunión en Tierra del Fuego en reivindicación de la Causa Malvinas , en conjunto con la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico, a cargo del exlibertario Rodolfo Eiben , quien también se mostró favorable a la jugada.

Fuentes consultadas por Ámbito dieron cuenta de que la idea contó con respaldos variopintos, incluyendo a representantes libertarios y de fuerzas de otras naciones, como el PT, el Partido Colorado y el Frente Amplio. "Malvinas es un tema que siempre está presente en el Parlasur y que cuenta con numerosos respaldos", comentaron voces que integran el cuerpo.

La propuesta recuperó vigor a partir de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei sobre la soberanía en el Atlántico Sur y las distintas medidas económicas al respecto, como las sanciones a las empresas que participan del proyecto hidrocarburífero Sea Lion y la decisión de avanzar en el desarrollo de la base naval integrada. Pese a las diferencias de banderías políticas, el hecho volvió a darle centralidad a la disputa con Gran Bretaña.

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El tema fue motivo de conversación esta semana durante un encuentro en la Casa de Ushuaia presidido por el intendente de esa ciudad, Walter Vuoto, con 33 diputados peronistas, entre ellos Máximo Kirchner, Jorge Taiana y Cecilia Moreau. Vuoto ya dio su visto bueno para que la jornada se desarrolle en la capital austral.

De todos modos, hay algunas cuestiones a sortear para poder materializar el evento. Una de ellas es la gira que el Papa León XIV realizará por Sudamérica, en la que visitará tres países. Entre el 6 y el 8 de noviembre, estará en Uruguay; luego, del 8 al 11, en Argentina, para culminar con un desembarco en Perú desde el 11 al 17 del mismo mes. Esa aventura ocupará buena parte de los esfuerzos diplomáticos de las administraciones involucradas.

Otro evento de fuste son las elecciones en Brasil, donde Lula Da Silva pondrá en juego su reelección ante Flavio Bolsonaro. Las generales serán el 4 de octubre. Hasta el momento, todos los sondeos muestran que el escenario decantaría en un balotaje, a disputarse el 25 de octubre. Esa reyerta será clave para el futuro tanto del continente como del Mercosur.

El edificio Mercosur, ubicado en Montevideo.

En el caso local, influyen otros detalles. Por ejemplo, la gestión de Javier Milei decidió minimizar su vínculo con el Parlasur. Hace dos años, en septiembre de 2024, el Gobierno quitó el financiamiento para el traslado de la delegación a las sesiones que realiza el organismo, una medida que despertó quejas por parte de los parlamentarios de los distintos países. Esos gastos fueron absorbidos por el organismo, que advierte por una deuda de u$s3 millones y medio.

A principios de mes, el parlamento había aprobado por unanimidad un proyecto del peronista Gustavo Arrieta en reafirmación de la soberanía argentina sobre Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La iniciativa no solo contó con el respaldo de todas las delegaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sino también de todos las fuerzas políticas argentinas presentes.