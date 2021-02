Arribó nuevo hospital militar móvil donado por China para la ayuda en la pandemia

La novísima embarcación de la Coast Guard cumplía la “Operación Cruz del Sur”, una navegación inaugural, hasta por el nombre elegido, la primera patrulla del Servicio de Guardacostas a América del Sur orientada a “construir asociaciones regionales de seguridad marítima y contrarrestar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur”. Sin mencionarlo, no hace falta, se sabe de la creciente actividad de pesqueros chinos en el teatro de operaciones elegido por el Stone para su primer despliegue, el Atlántico sudoccidental y la búsqueda de asociación con la Prefectura criolla. El Gobierno aceptó la visita y la cancillería comunicó que “la visita acordada con el Gobierno estadounidense no incluye actividad operativa ni cooperativa alguna. Por lo tanto no involucrará misiones de vigilancia ni de control de la pesca, las cuales se realizan exclusivamente con medios y personal del Estado argentino cuya función es la protección de nuestra soberanía y nuestros recursos en los espacios marítimos nacionales”. Con posterioridad la Guardia Costera anunció la cancelación de la visita a la Argentina por “desafíos logísticos que impedían el amarre en el puerto de Mar del Plata”.

El nosocomio móvil chino pasará a dotación de Sanidad del Ejército Argentino. Es el segundo hospital de procedencia china que recibe la fuerza, el anterior fue donado en 2017. Está integrado por 13 módulos-contenedores con sus respectivos camiones de transporte, una capacidad innovadora que permite desplazarlos en el terreno hasta el lugar donde se necesite la asistencia. Dotado de quirófano, consultorios odontológicos, laboratorio, radiología, planta de agua propia y otros servicios médicos, el nuevo hospital da un rol operativo preponderante en la atención médica de campaña a la fuerza que comanda el general de división Agustín Cejas.

La nueva unidad sanitaria móvil de origen chino del Ejército Argentino aún no tiene asignado su lugar de despliegue. La operación de los módulos es similar al modelo donado con anterioridad, facilita la instrucción y adaptación del personal de sanidad sólo difiere en la capacidad motriz autónoma conferida por el camión, una ventaja para el uso en ayuda humanitaria o desastres naturales.