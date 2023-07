Chubut: prisión preventiva para uno de los miembros de una patota ligada a Ignacio Torres, de JxC.

Para la fiscal general Julieta Gamarra, quedó demostrado que Pablo Patricio Alarcón fue uno de los agresores ese día. Quedará resolver la situación de Nicolás Ariel Ávila este jueves.

El día de la campaña en Trelew, un grupo antagónico obstaculizó el recorrido de Luque que se disponía a repartir boletas y conversar con los vecinos" Según el relato de la fiscal, recogido por ese medio, a la hora de redireccionar el trayecto, "Ávila, Alarcón y otra persona comenzaron a realizar numerosos disparos para impedir el traslado de la gente, a la vez que les pedían que se vayan".

Juan Pablo Luque vinculó el ataque en su contra con el candidato de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres

Juan Pablo Luque Chubut

Luque, postulante del peronismo en Chubut, apuntó contra el intendente de Trelew, Adrián Maderna, dirigente cercano al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres: "La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras".

"Parecía una escena de película pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo. La violencia de Torres y su socio Maderna, es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita", agregó Luque a través de un posteo en su cuenta oficial de Twitter. "En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia y en contra de la violencia", concluyó su publicación.