ATE evalúa medidas de fuerza por los despidos en la Quinta de Olivos

El sindicato se declaró en alerta y exigió que el Gobierno reincorpore a los trabajadores desvinculados. Rodolfo Aguiar cuestionó con dureza a Javier Milei y reclamó que se someta a un examen psicofísico.

Rodolfo Aguiar anunció que ATE podría realizar medidas de fuerza si el Gobierno no revierte los despidos en la Quinta de Olivos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y anticipó que podría realizar medidas de fuerza en las próximas horas por los despidos de empleados civiles de la Quinta de Olivos , en medio de la reorganización dispuesta por el Gobierno para dejar la residencia presidencial bajo la órbita de Casa Militar.

“ ATE define medidas de fuerza por despidos en Olivos ”, anunció el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar , mediante una publicación en sus redes sociales.

El dirigente gremial exigió que el Ejecutivo dé marcha atrás con las desvinculaciones y garantice la continuidad laboral del personal afectado. “Demandamos que se retrotraigan inmediatamente todos los despidos. Son los únicos responsables de aumentar la conflictividad en el Estado”, afirmó.

Además, sostuvo que debe respetarse la garantía de estabilidad del empleo público para impedir que decisiones discrecionales de las autoridades dejen trabajadores desocupados.

En su mensaje, Aguiar también lanzó fuertes críticas contra el Presidente por la decisión de desplazar al personal civil que cumple funciones dentro de la residencia oficial.

“¿De verdad algunos siguen pensando que no está loco? ¿En serio va a despedir a los trabajadores de la Quinta Presidencial? No se lo vamos a permitir”, expresó el titular de ATE.

El sindicalista afirmó que la salud mental del mandatario genera preocupación dentro del gremio y reclamó que se realice un “examen médico psicofísico”. También comparó la decisión oficial con las prácticas de “los emperadores romanos y de la monarquía francesa”.

URGENTE!!

ATE DEFINE MEDIDAS DE FUERZA POR DESPIDOS EN OLIVOS!!



¿DE VERDAD ALGUNOS SIGUEN PENSANDO QUE NO ESTÁ LOCO?

¿EN SERIO VA A DESPEDIR A LOS TRABAJADORES DE LA QUINTA PRESIDENCIAL? NO SE LO VAMOS A PERMITIR

POCO FALTA PARA QUE DIGA QUE LO QUIEREN ENVENENAR, COMO PENSABA… pic.twitter.com/Ma20XIJtzo — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 17, 2026

La reorganización de la Quinta de Olivos

Como reveló Ámbito, el Gobierno comenzó a avanzar en una reorganización de la Quinta de Olivos que contempla una mayor intervención de Casa Militar y el desplazamiento del personal civil que actualmente desempeña distintas tareas en el lugar.

Los cambios ya comenzaron a ser comunicados a los empleados. Una parte de los trabajadores, principalmente quienes pertenecen a la planta permanente, sería reubicada en otras dependencias estatales, mientras que otros fueron desvinculados.

Entre el personal alcanzado hay empleados que realizan tareas de mantenimiento, jardinería, cocina y otros servicios vinculados con el funcionamiento cotidiano de la residencia presidencial.

Fuentes oficiales explicaron que la modificación forma parte de un refuerzo de la seguridad de Javier Milei. Cerca del mandatario también existe preocupación por posibles filtraciones de información sobre sus movimientos, reuniones y actividades dentro de la Quinta.

Casa Militar, conducida por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, ya tiene a su cargo la seguridad del Presidente y de las residencias oficiales. La novedad es que ahora aumentará su intervención en el funcionamiento cotidiano de Olivos, actualmente administrado por áreas civiles de la Secretaría General de la Presidencia.

En el nuevo esquema también aparece Mario Suli, conocido como “Barón B”, secretario privado de Milei y uno de sus colaboradores de mayor confianza. El funcionario podría actuar como enlace entre el Presidente, Casa Militar y la residencia oficial, aunque por el momento no se informó que vaya a ocupar formalmente esa función.