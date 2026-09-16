La provincia de Buenos Aires oficializó la creación de un marco unificado para el manejo de datos públicos + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense estableció un instrumento rector para la gestión, protección e intercambio de información en toda la administración pública provincial

El texto invita, además, al Poder Legislativo y al Poder Judicial bonaerenses, a empresas y sociedades del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y a los municipios de la provincia a adherir a los principios y lineamientos establecidos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó, mediante el Decreto N° 961 publicado hoy en el Boletín Oficial, la creación del "Marco Provincial de Gobernanza de Datos", un instrumento que fija principios y procedimientos comunes para la gestión, protección e intercambio de datos en toda la administración pública provincial.

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La norma, que lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro Carlos Bianco, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, que tendrá a su cargo la coordinación, implementación, seguimiento y control del nuevo marco, y quedará facultada para dictar las normas operativas, interpretativas y complementarias que se requieran.

La medida también crea, en el ámbito de esa Subsecretaría, la Comunidad de Gobernanza de Datos de la Provincia de Buenos Aires, un espacio de cooperación técnica integrado por los responsables institucionales de datos de los organismos alcanzados, con el fin de intercambiar experiencias y coordinar los lineamientos de la política.

Asimismo, el decreto ratifica la creación del Registro de Bases de Datos de la Provincia de Buenos Aires, instrumentado en 2025 por la Subsecretaría de Gobierno Digital, y obliga a todos los organismos y entidades alcanzados a inscribir y mantener actualizadas en ese registro las bases de datos que posean o administren, tengan o no datos personales.

El texto invita, además, al Poder Legislativo y al Poder Judicial bonaerenses, a empresas y sociedades del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y a los municipios de la provincia a adherir a los principios y lineamientos establecidos.

Entre los fundamentos de la medida, el decreto cita la Ley Nacional N° 25.326 de protección de datos personales y la Ley Provincial N° 14.828, que creó el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública bonaerense.