Arranca mañana ensayo de cuarentena que apuesta a la responsabilidad social

Por eso el Gobierno porteño insiste con que mucho (o todo) dependerá de la responsabilidad social. “Está centrado en la responsabilidad de la gente”, señala el documento que difundió la administración de Larreta durante el fin de semana. Un ejemplo es que, el comerciante debería pedirle al cliente el documento de identidad para conocer si está saliendo el día correcto, pero solo en los negocios “no esenciales”.

Para reforzar, el Gobierno de la Ciudad dispondrá de sus empleados para asignarlos por comunas en una tarea de difusión de cómo deben comportarse en la nueva etapa de cuarentena “responsable”.

Las primeras medidas son las de salir obligatoriamente con barbijo para los mayores de 6 años y respetar los días en los que se podrán hacer compras “no esenciales” de acuerdo al número de DNI, días pares (incluye el 0) con documento terminación par y días impares con documentos terminación impar.

Nada hace suponer que Alberto Fernández vete alguna de las decisiones que ya comunicó Larreta, por eso solo falta la publicación de los decretos para que comience la nueva etapa.

Pero algunas actividades comenzarán mañana, otras el jueves y otras el fin de semana.

La apertura comienza con los comercios de cercanía que abrirán de 11 a 21, rubros que incluyen librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías.

También se formalizará mañana y de lunes a lunes a partir de las 11 el sistema de comidas para llevar.

Para el rubro construcción, solo excavaciones y demoliciones, se permitirá trabajar de 6 a 14, de lunes a viernes y se incorporó que la administración de escuelas privadas e institutos de formación trabajen desde las 11 de la mañana. Entre otras actividades, que se podrán ver esta semana, a partir de mañana está la de la ferias itinerantes barriales y comenzará a trabajar también la planta de tratamiento de residuos del Gobierno porteño en el barrio del Bajo Flores.

A partir del jueves abrirán más comercios, en este caso joyería, relojería, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y resto de minoristas excepto indumentaria y calzado y a partir del sábado se autorizan las mudanzas para realizarse solamente los fines de semana. También comenzarán el próximo fin de semana los paseos con niños a no más de 500 metros del domicilio, con la modalidad de día par o impar de acuerdo al DNI de los adultos que los acompañen.

De esa manera, según los datos del Gobierno porteño, evita el movimiento de unas 330 mil personas al disponer que permanezcan cerrados los negocios de ropa y calzado, los de peluquería y afines, gimnasios, polideportivos, salas de entrenamiento, salones de baile, milongas y boliches, entre otros, incluida la gastronomía que podrá abrir las cocinas pero no atender en las mesas.

Ayer, el propio Larreta se vio obligado a responder por Twitter consultas de los vecinos sobre el mecanismo que diseñó.

En el mismo sentido, Diego Santilli aclaró que desde el sábado próximo podrán salir a dar un paseo los menores de 16 años acompañados con sus padres que tengan “DNI terminados en par y en 0”.

En tanto, amplió que el domingo estarán autorizados para realizar el paseo quienes tengan sus documentos terminados en números impar, “una manera de salir del encierro, pero siempre con los cuidados” necesarios para prevenir el contagio de coronavirus.

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario porteño reiteró que “a los chicos no se los puede llevar de compras, salvo que el papá o la mamá no tenga con quién dejarlos”.

Con estadísticas a mano que indican que el movimiento de tránsito baja al 15 por ciento de un día normal los sábados y al 11 por ciento los domingos, el funcionario dijo: “Por eso queremos que los chicos salgan a hacer esa caminata los fines de semana, no queremos poner 700 mil chicos más (en las calles) durante la semana”.

Santilli reiteró que “las plazas no van a estar abiertas, distinto es caminar por las veredas de las plazas pero los juegos son fuente de contagios, nos lo dijeron los médicos” y que las medidas anunciadas apuntan a que “haya menos afluencia, por eso la oferta de comercios no esenciales es solo de lunes a viernes”. También estimó que a partir del próximo fin de semana “casi 18 mil familias” que dejaron suspendidas sus mudanzas podrán realizar ese movimiento y que el objetivo es “darle gradualidad” a la apertura “porque no tenemos ni un remedio para el virus, ni siquiera una vacuna” y que “vamos a ir analizando el día a día de la curva y de los contagios” para analizar el resultado.

Se aclaró también que el transporte público se reserva solo para las personas que desarrollen actividades esenciales.