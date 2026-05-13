La Ciudad intensificó los controles en General Paz y puentes del Riachuelo: 98 detenidos en ocho meses

La Policía porteña controló más de 110.000 vehículos y verificó la documentación de 123.000 personas en los principales ingresos y egresos.

La Ciudad reforzó los controles en los accesos sobre General Paz y los puentes del Riachuelo.

La Ciudad de Buenos Aires reforzó los controles en sus accesos y, en los últimos ocho meses, registró 98 detenidos , más de 110.000 vehículos inspeccionados y 123.000 personas identificadas en operativos desplegados sobre la Avenida General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo .

Los procedimientos se realizan en 16 puestos de control ubicados en entradas y salidas estratégicas del distrito. Según informó el Gobierno porteño, las detenciones estuvieron vinculadas a delitos como robo , hurto , lesiones , encubrimiento , desobediencia y resistencia a la autoridad . Además, se remitieron más de 15.000 autos y motos por distintas infracciones.

Los operativos están a cargo de la Patrulla de Control de Accesos , una división que desde septiembre pasado controla los 24 kilómetros de la General Paz y los ingresos desde la provincia de Buenos Aires a través del Riachuelo. En cada punto trabajan efectivos con patrulleros, motos, camiones de traslado y perros de la División K9 .

El despliegue se articula con el Sistema Integral de Seguridad Pública , que cruza información del Mapa del Delito , las alertas del Anillo Digital , los Centros de Monitoreo Urbano y las más de 17.000 cámaras de videovigilancia instaladas en la Ciudad.

El Anillo Digital permite leer las patentes de los vehículos que ingresan al distrito y detectar pedidos de captura, alertas o irregularidades. Con esos datos, la Policía porteña define controles dinámicos en los accesos y refuerza los puntos considerados más sensibles.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó uno de los operativos en la intersección de General Paz y Emilio Lamarca, en Villa Devoto, acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro.

“Un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del conurbano. El mensaje es muy claro: no queremos delincuentes. La época del vale todo se terminó”, sostuvo Macri durante la recorrida.

El refuerzo de seguridad en la Ciudad

Desde el Gobierno porteño remarcaron que la seguridad es uno de los ejes centrales de la gestión y señalaron que la partida destinada al área representa el 15,4% del presupuesto 2026. El objetivo, indicaron, es consolidar las políticas de prevención del delito y control del espacio público.

“Esta nueva división refuerza la presencia policial en los accesos a la Ciudad y es una respuesta a las inquietudes que los vecinos plantean en las reuniones con el jefe de Gobierno. Es una herramienta más para prevenir el delito en una Ciudad donde todos los días ingresan más de tres millones de personas”, afirmó Giménez.

controles macri Jorge Macri supervisó uno de los controles en la General Paz, junto a autoridades del área de Seguridad porteña.

En paralelo, la administración porteña destacó otros operativos de seguridad y ordenamiento urbano, como la recuperación de más de 770 propiedades usurpadas, la liberación de 68 kilómetros lineales ocupados por manteros y los procedimientos contra trapitos en recitales y partidos de fútbol.

También continúan los despliegues de saturación policial en estaciones y vagones de la red de subtes, además de operativos en la Villa 31 para frenar construcciones irregulares y reforzar la presencia del Estado en el territorio.