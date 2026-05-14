Más de 2.100 jóvenes participaron de la Expo Empleo Barrial, con más de 600 ofertas laborales y 31 empresas

La tercera edición del año de la Expo Empleo Barrial reunió en Palermo a miles de jóvenes de entre 18 y 30 años que buscaron insertarse en el mercado laboral formal, con más de 600 vacantes disponibles en sectores como gastronomía, comercio, servicios e IT.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó la tercera edición del año de la Expo Empleo Barrial, en esta oportunidad bajo el formato “Edición Juventud”. La iniciativa se llevó adelante en el barrio de Palermo, Comuna 14 , y convocó a más de 2.100 jóvenes de entre 18 y 30 años , con el objetivo de vincularlos de manera directa con empresas que ofrecieron oportunidades laborales concretas.

Organizada por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo , que depende del Ministerio de Justicia, la feria reunió a 31 empresas que pusieron a disposición más de 600 puestos laborales en rubros como gastronomía, comercio, servicios e IT. Además, durante la jornada se desarrollaron talleres y capacitaciones orientadas a fortalecer la empleabilidad de los participantes, con contenidos vinculados al armado de CV , estrategias de búsqueda laboral y preparación para entrevistas.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia , destacó el alcance de la iniciativa: “La Expo Empleo acerca oportunidades concretas a cada comuna y genera un puente directo entre los vecinos y el mundo del trabajo. Queremos seguir impulsando espacios que promuevan la inserción laboral y acompañen a quienes quieren crecer y desarrollarse en la Ciudad”.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno , remarcó: “Como impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri, queremos una Ciudad donde quienes buscan su primera oportunidad laboral puedan acceder a propuestas reales. En esta edición pusimos especialmente el foco en los jóvenes de entre 18 y 30 años, un sector con muchas ganas de insertarse laboralmente”.

Todos los puestos ofrecidos fueron en relación de dependencia y dentro del marco formal, porque “creemos en la importancia del empleo registrado y de calidad”, agregó el funcionario. Además, resaltó que se impulsaron talleres para mejorar la empleabilidad, con herramientas vinculadas al armado de CV, inteligencia artificial, LinkedIn y preparación para entrevistas.

“Consideramos que esta es una política pública exitosa porque permite acercar oportunidades concretas y facilitar la inserción laboral en empresas de primer nivel”, expresó Bueno, quien además adelantó que la próxima edición estará orientada a personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar oportunidades y acompañar a más vecinos en la búsqueda laboral.

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A lo largo del evento, especialistas de organismos públicos, empresas y organizaciones brindaron herramientas de inserción laboral y desarrollo profesional. Las capacitaciones incluyeron contenidos sobre armado de CV con filtros ATS e inteligencia artificial, estrategias para entrevistas grupales y procesos de selección, gestión de emociones, habilidades blandas, orientación laboral y optimización de perfiles en LinkedIn. También se desarrollaron espacios vinculados al emprendedurismo, el autoconocimiento y la planificación de la búsqueda laboral.

La Expo Empleo Barrial forma parte de una política sostenida de intermediación laboral impulsada por la Ciudad. Durante 2025 ya se realizaron 10 ediciones, que reunieron a más de 30.000 participantes y ofrecieron 5.400 puestos de trabajo, logrando cubrir el 70% de las vacantes. En esta tercera edición del año, el foco estuvo puesto especialmente en jóvenes que buscaban su primera experiencia laboral o deseaban reinsertarse en el mercado de trabajo.