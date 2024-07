Claudio Vidal, ausente en el Pacto de Mayo por la ola polar en Santa Cruz: "No es tiempo de fiestas"

Por último, Vidal expresó que mantiene en alto "los mismos objetivos que dieron origen a nuestra Argentina. Llevo ese sueño conmigo y lo comparto con todos ustedes. ¡Viva la Patria!".

Santa Cruz atraviesa una ola polar extrema

Días atrás, el gobernador viajó a las principales zona afectadas por las grandes tormentas de nieve que azotan a la provincia. "Hoy sobrevolé y luego caminé, las zonas de Rospentek, Tapi Aike y La esperanza. Hablé con el hombre de campo. Llevé parte de la ayuda y me comprometí a volver. Vi crianceros abandonados por las políticas de malos gobiernos durante más de 30 años, con muchos atrasos y necesidades. Vi animales a punto de morir. Vi pequeñas huellas en el medio de la nada que no se pueden llamar caminos", escribió.

"Vi que el invierno es muy crudo y que tenemos una responsabilidad como gobierno y estamos yendo hacia allí. Hoy trabajamos todos juntos:: Ejército, crianceros, propietarios, peones y gobierno. Vamos a salir adelante. Yo me comprometo a dar mi vida para que esta realidad cambie", expresó Vidal.

Sin embargo, dijo no ser "ingenuo" dado que la situación "no va a cambiar hoy ni esta semana". "Solo vamos a apaciguar un poco las consecuencias. Pero sé que el camino que recorro es el camino correcto. La política mala, la política sucia, la política corrupta, afortunadamente se terminó en Santa Cruz. Estoy llegando a lugares que me conmueven y me tocan las fibras más íntimas de mi alma porque tienen que ver con mi vida de niño, tienen que ver con mi pasado, con mi familia, con todo lo que yo, como otros muchos miles de integrantes de este pueblo, he sufrido durante años. Pude llegar y no me voy a ir", concluyó.

Llegamos. Estuvimos donde teníamos que estar.



Frío extremo fatal en Santa Cruz: encontraron muerto a un hombre varado en la ruta por la ola polar

En las últimas horas fue encontrado sin vida un hombre de 80 años que había estado desaparecido durante tres días en Santa Cruz. El jubilado se encontraba varado en medio de la ruta después de que su camioneta se detuviera, y salió en busca de ayuda. A pesar de caminar 15 kilómetros, no pudo resistir las extremas condiciones climáticas. La ola polar sigue afectando a varias provincias y el AMBA.

El triste descubrimiento ocurrió este sábado en la ruta provincial 9, a 65 kilómetros de El Calafate. El hijo del hombre alertó a las autoridades locales al no poder comunicarse con su padre.