Oficialismo apura cambios a régimen de sociedades simplificadas de Macri

Ayer, durante una reunión plenaria de las comisiones de Relaciones Exteriores, que encabeza el kirchnerista Jorge Taiana; y de Trabajo y Previsión Social, que maneja el también oficialista Daniel Lovera, se trató un proyecto consensuado referido a la violencia de género en el ámbito laboral. El convite transcurrió sin trabas hasta que apareció Mayans.

“Al principio, el problema era que no trabajábamos. Ahora, el problema parece ser cuáles son los temas que podemos tratar”, aseguró el experimentado legislador formoseño, anotado como supuesto “último orador” del debate. Luego, disparó: “Nosotros tenemos que trabajar con la herramienta que tenemos, que es la de la mayoría. A partir de acá, uno ve que hay quorum y el cuerpo puede tratar los temas que crea conveniente sin limitaciones”.

Mayans deslizó, a través de su comentario, el enojo que quedó en el oficialismo tras el portazo que dio toda la oposición unida en el recinto virtual el jueves pasado, que imposibilitó el debate de la más que demorada -y cuestionada por lo bajo- ley de alquileres y educación a distancia, cuyos dictámenes acordados entre kirchnerismo y macrismo no contaban con los siete días reglamentarios para quedar habilitados. Para esos casos, se necesitan los dos tercios de los votos. Ambas iniciativas fueron agendadas para la sesión de mañana -inicio, desde las 14- y se sancionarían en las próximas horas.

El cruce de ayer se dio cuando el radical Martín Lousteau, vicepresidente del Senado, solicitó la palabra -fue negada durante varios minutos- para contestar a Mayans. Quien quedó en el medio del griterío virtual fue Taiana, que como moderador del plenario tuvo que esperar unos minutos hasta que volviera la calma.

Según Lousteau, lo ocurrido dejó claro una vez más que “la virtualidad no puede reemplazar lo presencial por completo” y se diferenció de Cristina de Kirchner, quien anteriormente celebró un cruce virtual entre su exministro de Economía y el oficialista Carlos Caserio como sinónimo, al menos en el corto y mediano plazo, de nueva normalidad.

Por su parte, la secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, Lucila Crexell, no dejó pasar el bochorno y señaló: “Las comisiones son para debatir los temas. no para hacer discursos que son para el recinto ni manifestaciones unilaterales. Además, no se entiende este mecanismo de cierre de jefes de bloque en las comisiones”.