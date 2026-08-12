Con la llegada de Thiago Almada a River: cuáles son los jugadores más caros del fútbol argentino + Agregar ámbito en









El Millonario le hizo honor a su apodo y gastó una fortuna para cerrar la llegada del jugador proveniente del Atlético Madrid.

El ex Vélez es uno de los refuerzos más caros del conjunto de Núñez. Cuenta de X: @RiverPlate

El mal momento de River es uno nunca antes visto en la historia del fútbol argentino. Desde que se retomó la actividad en el país, el conjunto de Núñez no pudo ni sumar un empate. Seis derrotas consecutivas obligaron a la directiva a acelerar la llegada de Thiago Almada.

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El ex Vélez dejó Atlético Madrid por una enorme suma de dinero y se incorporó a las filas del Millonario. El mediapunta deja Europa a sus 25 años y regresará al país para volver a disputar un certamen local. Desde su salida de Liniers, tuvo pasos por Estados Unidos, Brasil y España.

El ex Vélez regresará al fútbol argentino para formar parte de un River que necesita resultados positivos de manera urgente. Cuenta de X: @RiverPlate Incorporación Millonaria: los detalles de la llegada de Almada a River River arrancó muy mal la segunda parte del año: quedó afuera con Aldosivi por la Copa Argentina y hoy es el peor equipo del torneo local si de cosechar puntos se habla. Ya ni el Monumental es una fortaleza para el equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Ante este complicado panorama, Stefano Di Carlo trabajó durante meses para cerrar la incorporación de Thiago Almada. El ex Vélez, Atlanta United de la MLS y Botafogo de Brasil decidió vestir la camiseta de la banda roja después de saber que no tendría muchos minutos en el conjunto español.

River aceleró para comprarle al Atlético Madrid el 50% del pase en su poder y sumarlo a su plantel. Esta venta pasa a ser la más cara de la historia del país, ya que los Colchoneros recibieron la impactante suma de u$s23 millones. Además, Almada se convierte en el jugador mejor pago de toda la Argentina y si bien no trascendió de manera oficial, su salario rondaría los u$s5 millones anuales.

Almada ya está listo para sumarse a los entrenamientos de su nuevo club. Cuenta de X: @RiverPlate El top 10 de los jugadores más valiosos del fútbol argentino Thiago Almada ocupará el primer puesto después de la enorme cantidad de dinero que desembolsó River para quedarse con su pase. En segundo lugar, aparece Milton Delgado, la joya de Boca Juniors que logró ganarse un puesto entre los titulares pese a su joven edad. El mediocampista del conjunto azul y oro está tasado en una suma de u$s12 millones. El tercer escalón lo comparten varios jugadores de los dos más grandes del país. Con una tasación de poco más de u$s10 millones se encuentran Tomás Aranda, del Xeneize, y Santiago Beltrán y Tobías Andrada, ambos del Millonario. Así es el listado de los 10 jugadores más costosos del fútbol argentino: Thiago Almada - River - u$s23 millones Milton Delgado - Boca - u$s12 millones Tomás Aranda - Boca - u$s10 millones Tobías Andrada - River - u$s10 millones Santiago Beltrán - River - u$s10 millones Kevin Lomónaco - Independiente - u$s9 millones Ángel Correa - River - u$s9 millones Mauro Arambarri - River - u$s9 millones Kendry Páez - River - u$s9 millones Lucas Beltrán - River- u$s9 millones El nuevo equipo de Thiago Almada buscará luchar por las dos competencias que le quedan. Ya eliminado de la Copa Argentina y complicado en la tabla anual, el conjunto de Coudet deberá apuntar a ganar el Torneo Clausura 2026 o la Copa Sudamericana de este año.

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