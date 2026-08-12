"Yo, Narciso": sin traicionar su estilo, Suar vuelve al cine para exponer los egos excesivos

Adrián Suar vuelve al cine con "Yo, Narciso" que protagoniza junto a Natalia Oreiro.

Este jueves Adrián Suar regresa a los cines con “Yo, Narciso”, una comedia que dirige y protagoniza interpretando a un cirujano plástico que está hipnotizado por su propio talento. Y acá aparece el personaje de Natalia Oreiro, una socióloga que comienza a investigarlo encubiertamente para su próximo libro. En esta oportunidad, esta dupla, que ya ha compartido pantalla en la tira televisiva “Solamente Vos”, juega con el complejo del narcisista y el héroe individual.

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En la mitología griega, Narciso era hijo del dios fluvial Cefiso y de la ninfa Liríope. Un joven mortal que era tan hermoso que se terminó enamorando de su propio reflejo. Esta es la primera imagen con la que comienza la película: un Narciso generado con inteligencia artificial caracterizado con la cara de Adrián Suar. Este recurso se vuelve recurrente a lo largo del film con la intención de dividir la historia. Más allá de este desacierto, el director y actor decide ponerse en el centro de su propio mito.

Este relato contemporáneo lo comparte con Rocío (Natalia Oreiro), una socióloga que se obsesiona con sus investigaciones y da clases en la universidad. En busca de un narciso, encuentra a Máximo Rey, un cirujano plástico que cumple a la perfección con sus requisitos. No solamente presume sus dotes, sino que además solo piensa en sí mismo. Entonces, Rocío decide acercarse a él bajo una identidad falsa: una mujer que lo admira profundamente. ¿Habrá una forma más sencilla de hipnotizar a un narciso? Así comienza esta historia de enredos, engaños y ego.

Tras compartido pantalla en la tira televisiva “Solamente Vos”, Suar y Oreir vuelven a protagonizar una historia juntos. “Yo, Narciso”: una comedia que cuestiona los límites del ego La socióloga encubierta comienza a entablar una relación donde la amistad lentamente cruza el límite del amor platónico. Sin sospechar de sus verdaderas intenciones, Máximo Rey le abre las puertas de su casa y hasta de su familia, encabezada por Moria Casán, su madre. Rocío comienza a comprender el origen de este trastorno de personalidad o, mejor dicho, de este escudo que construyó para tapar sus inseguridades y la falta de cariño en la infancia.

Moria Casán interpreta a la madre del personaje de Adrián Suar. Mientras avanza con su investigación, su vida se desmorona: su pareja (Julieta Zylberberg) le reclama que ya no le dedica tiempo, sus amistades se tensan y su rol como profesora corre peligro. Y, en paralelo, Máximo Rey se entusiasma con la admiración que le tiene esta mujer. ¿El fin justifica los medios? Advertida por las consecuencias, Rocío parece no tener intención de echarse para atrás porque, aunque la mentira escala sin frenos, su libro está próximo a encontrar su final. ¿Acaso la falta de empatía por el resto o el sentido exagerado de la propia importancia no son también signos del narcisismo? ¿Quién es el verdadero protagonista de esta historia?

Los clichés de Suar no quedan exentos en su nueva película, pero la historia logra sostenerse hasta el final e incluso dar sus frutos. Fiel a su estilo, crea un clima de comedia resaltado por la actuación de Camila Peralta y un cruce que se da entre la Casán y Andy Chango. Por otro lado, la dupla protagonista no solo reafirma su química, sino que además exponen al narcisista sin intención de marginalizarlo porque, quizás, lo mejor que puede hacer un otro es ponerte enfrente un espejo. Ficha Técnica "Yo, Narciso" (2026). Dirección: Adrián Suar. Guion: Pablo Solarz y Adrián Suar. Elenco: Natalia Oreiro, Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Eleonora Wexler, Camila Peralta, Andy Chango, Mariano Saborido y Moria Casán. Duración: 95 minutos.

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