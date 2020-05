Duhalde sobre migración al Conurbano: "Sigue viniendo y viniendo gente a la Provincia. No estoy de acuerdo"

"Tenemos que ir a una nueva institucionalidad, los diputados tiene que darse cuenta que hay que votar leyes de transparencia. Pero no para investigar el pasado, sino para cerrarle la puerta a los ladrones del futuro", remarcó Duhalde en diálogo con Radio Rivadavia.

"Si actuamos como tenemos que actuar, Argentina puede ser líder de Sudamérica", sostuvo.

En ese sentido, expresó que hacen falta políticas de "orden" en el país y se refirió puntualmente a la gran cantidad de personas que se erradico en los últimos años en el Conurbano.

"Sigue viniendo y viniendo gente a la Provincia. No estoy de acuerdo. No se puede permitir a la gente que se radique en los lugares donde se radica. No soy duro: toda la gente tiene que tener un pedazo de tierra, pero no donde quiera, de forma desordenada. Es un tema de orden", manifestó.

Además, sobre la negociación de la deuda externa, dijo que "las crisis siempre tienen algo parecido", aunque destacó que en el 2002 "la gente estaba muy enojada" y hoy "aparece tranquila, aunque angustiada y triste".

"La dirigencia, muy influenciada por los economistas, decía que se venía el mundo abajo. Yo decía ´están haciendo un maremoto en una palangana´. Debíamos 70 mil millones", opinó, sobre la actual negociación de la deuda.

"El problema no es lo que debemos, sino lo que no producimos. La deuda que tenemos no es tan grande comparada con la de otros países", concluyó.