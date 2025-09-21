Crece el descontento: la imagen de Javier Milei tocó un nuevo piso de 39% en septiembre







La encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) advierte una marcada caída en las expectativas económicas. Sólo el 27,5% de los encuestados anticipó una mejora en la situación del país en los próximos meses.

La imagen positiva del presidente Javier Milei sigue cayendo y tocó un piso de 39%.

La imagen del presidente Javier Milei tocó un nuevo piso de 39% en septiembre en el marco de una creciente crisis económica y tensiones políticas de cara a las elecciones nacionales de octubre. El informe publicado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) señala que el 53,8% de los encuestados califica la gestión del líder libertario como "muy mala". Si a eso se suma quienes la consideran "mala" o "regular negativa", la desaprobación alcanza el 59,5%.

Por su parte, la imagen positiva, que ya había caído en agosto, registró una nueva baja y perforó la barrera del 40% por primera vez desde diciembre de 2023 y se ubicó en 39,2%. Apenas el 14,1% de los consultados calificó el desempeño de Milei como "muy bueno", un descenso de 7 puntos respecto al mes anterior.

En paralelo al empeoramiento en el plano político, también hubo una marcada caída en las expectativas económicas: en julio, el 47% de los encuestados creía que la economía del país se iba a recuperar en los próximos meses; en septiembre, ese porcentaje apenas llega al 27,5%. La caída es de casi 20 puntos en apenas dos meses.

La principal preocupación de los argentinos es la "percepción de ingresos bajos" "En la actualidad, la economía ocupa el centro de la escena. Nada menos que el 56% de los encuestados dicen que hay que cambiar el rumbo de la economía. Y eso lo dicen los que están en las franjas de menores ingresos, justo los que votaron a Milei en el balotaje", señaló el director del CEOP, Roberto Bacman, en diálogo con Página 12.

"En la encuesta se ve que hay 60% de opiniones negativas, pero el 54% de ese grupo califica como 'muy mala' la gestión de Milei. Del otro lado, del 39% que opina bien, apenas el 7% opina 'muy bien'. Esto está empezando a pegar, y fuerte, en el núcleo duro de Milei", agregó.

Otro de los puntos que apunta el informe es que la principal preocupación de los encuestados es la "percepción de sueldos e ingresos bajos" y señala que el porcentaje de personas que asegura no llegar a fin de mes subió del 29% al 55% en el último año. Además, 38,4% de los consultados asegura que siente "bronca" y el 26,6%, incertidumbre.