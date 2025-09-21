PUAM de ANSES: el Gobierno confirmó los montos de octubre 2025

De acuerdo con la formula de movilidad vigente, determinadas prestaciones de ANSES tendrán aumentos mensuales que se alineen con el índice de inflación.

Los titulares de la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) que paga todos los meses la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recibirán un ajuste en sus haberes en el décimo mes del año. Este incremento tiene como objetivo que los sectores más vulnerables puedan afrontar la suba de precios.

Esta medida responde a lo que se establece en el Decreto 274/24, que fija aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este sentido, la inflación de agosto 2025 fue de 1,9% , al igual que el de julio, por lo que los aumentos responden al mismo porcentaje.

a Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un programa de la ANSES destinado a brindar cobertura previsional a aquellas personas de 65 años o más que no logran reunir los 30 años de aportes obligatorios requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

Este beneficio busca garantizar un ingreso mensual estable a quienes, pese a haber trabajado gran parte de su vida, no cuentan con los aportes suficientes por distintos motivos, como haber trabajado en la informalidad o haber tenido trayectorias laborales interrumpidas.

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y, al igual que las jubilaciones y pensiones contributivas, incluye el acceso a la obra social PAMI, el pago de bonos extraordinarios cuando corresponda.

Cómo solicitar la PUAM

Para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), primero es necesario ingresar a la plataforma mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se deben verificar que los datos personales y familiares estén actualizados y correctos, ya que esa información será la base para iniciar el trámite. También es importante asegurarse de cumplir con los requisitos de edad, residencia y no estar cobrando otra jubilación, pensión o seguro de desempleo.

Una vez confirmados los datos, el siguiente paso es solicitar un turno en una oficina de ANSES a través del mismo portal o por teléfono. En la fecha asignada, la persona deberá presentarse con la documentación requerida (DNI y, en algunos casos, comprobantes de residencia) para completar la gestión. Desde allí, ANSES evaluará la solicitud y, si corresponde, otorgará la pensión con retroactividad a la fecha de inicio del trámite.

Monto de la PUAM de ANSES en octubre 2025

En octubre de 2025, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $261.013,09, lo que equivale al 80% de la jubilación mínima. Este valor se ajusta todos los meses según la inflación, al igual que las jubilaciones y asignaciones que paga la ANSES, de esta forma de garantiza que los haberes acompañen el aumento del costo de vida.

Además del monto mensual, las personas beneficiarias de la PUAM cuentan con cobertura médica a través de PAMI, acceso a créditos ANSES y el derecho a percibir los bonos extraordinarios que otorga el organismo cuando corresponde. Así, se trata de una prestación que asegura ingresos y cobertura social a los adultos mayores de 65 años que no alcanzan los 30 años de aportes necesarios para tramitar una jubilación ordinaria.