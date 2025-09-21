SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Fórmula 1: el toque de Alex Albon a Franco Colapinto en el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán y la reacción del piloto argentino

El excompañero del pilarense en Williams lo chocó en la vuelta 18 del GP de Bakú y recibió 10 segundos de penalidad; Franco, con su Alpine, cae al último puesto tras el accidente.

Franco Colapinto cae al puesto 19 pero continúa en carrera sin daños visibles en su monoplaza.

El toque de Alex Albon a Franco Colapinto en el Gran Premio de Bakú

Colapinto había largado desde el puesto 16° en Bakú, después de un fin de semana complicado en la clasificación, donde perdió levemente el control de su auto y golpeó el muro con su neumático izquierdo, provocando la salida de bandera roja. A pesar del toque con Albon, el piloto argentino continúa la carrera en la exigente pista urbana, buscando recuperar posiciones.

Los comisarios decidieron penalizar a Alexander Albon con 10 segundos por la maniobra irregular que derivó en el choque. Desde Alpine confirmaron luego que el auto de Franco Colapinto sufrió daños en el alerón delantero, lo que le provocó una pérdida de potencia significativa.

Hasta ese incidente, el piloto argentino venía cumpliendo una actuación sólida y consistente, incluso por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, el contacto en la vuelta 17 terminó frustrando un domingo que prometía resultados alentadores.

Noticia en desarrollo.-

