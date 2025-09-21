Fórmula 1: el toque de Alex Albon a Franco Colapinto en el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán y la reacción del piloto argentino







El excompañero del pilarense en Williams lo chocó en la vuelta 18 del GP de Bakú y recibió 10 segundos de penalidad; Franco, con su Alpine, cae al último puesto tras el accidente.

Franco Colapinto cae al puesto 19 pero continúa en carrera sin daños visibles en su monoplaza.

El piloto tailandés de Williams, Alex Albon, intentó superar a Franco Colapinto y lo tocó en la parte trasera durante el giro número 18 del Gran Premio de Azerbaiyán. El incidente derivó en una penalidad de 10 segundos para Albon, mientras Colapinto cayó al último puesto tras el choque.

El toque de Alex Albon a Franco Colapinto en el Gran Premio de Bakú Colapinto había largado desde el puesto 16° en Bakú, después de un fin de semana complicado en la clasificación, donde perdió levemente el control de su auto y golpeó el muro con su neumático izquierdo, provocando la salida de bandera roja. A pesar del toque con Albon, el piloto argentino continúa la carrera en la exigente pista urbana, buscando recuperar posiciones.

ALBON COLAPINTO

Los comisarios decidieron penalizar a Alexander Albon con 10 segundos por la maniobra irregular que derivó en el choque. Desde Alpine confirmaron luego que el auto de Franco Colapinto sufrió daños en el alerón delantero, lo que le provocó una pérdida de potencia significativa.

Hasta ese incidente, el piloto argentino venía cumpliendo una actuación sólida y consistente, incluso por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, el contacto en la vuelta 17 terminó frustrando un domingo que prometía resultados alentadores.

Noticia en desarrollo.-