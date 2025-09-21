Yuyito González habló de su separación de Javier Milei con Mirtha Legrand: "Cuestiones de pareja"







La exvedette reconoció que la relación con el actual mandatario fue intensa y reveló detalles íntimos del romance entre ambos.

Yuyito González contó detalles de su relación con Javier Milei

Yuyito González fue la invitada especial en el programa de Mirtha Legrand y terminó revelando detalles íntimos de su relación con el presidente Javier Milei. Aunque intentó centrar la charla en su trabajo, la diva no dudó en ir directo al punto y preguntarle si estaba enamorada. “No, no estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada”, respondió Yuyito, dando pie a hablar de su historia con el mandatario.

Yuyito González habló de su romance con Javier Milei en la mesa de Mirtha La exvedette reconoció que la relación fue intensa: “Los dos estuvimos muy enamorados. La pasé muy bien hasta que cuestiones de pareja... Tuvimos una agarradita y ahí no nos arreglamos”. Aclaró además que mantienen contacto, aunque de manera esporádica: “No el amor ni la vida afectiva, tampoco hablamos de lo nuestro. Cero pase de facturas. Pero tenemos una relación esporádica, no estamos todos los días hablando”.

Sobre los motivos de la ruptura, explicó: “No tenemos personalidades fáciles. Tampoco ambos tenemos (perdón Javi) una gran experiencia en el ir y venir de pareja”. Y agregó: “Si veo que algo se sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”. En ese sentido, negó que se tratara de una falta de amor: “Tampoco es fácil la vida de un Presidente, no es pelearte con tu novio de otra profesión”.

En cuanto a su presente, confesó: “Mi sentimiento está anestesiado”, aunque destacó que se siente en paz y sin rencores: “Lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes en cuanto a broncas”. También afirmó que fue una influencia positiva en la vida de Milei: “Lo escuché, lo mimé y lo entendí”.

Finalmente, habló del entorno del mandatario y las dificultades de estar en pareja con alguien en ese rol: “Muchas presiones de afuera, muchas envidias”. Aun así, lo defendió de rumores y críticas: “Yo no estaría nunca con alguien que tendría conductas inmorales. Jamás podría haber estado casi un año con él”.