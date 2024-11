Cristina Fernández de Kirchner encabeza un acto en Rosario

En la previa del evento, Cristina celebró los 75 años de la gratuidad universitaria. "Una decisión de Perón que permitió que millones de argentinos y argentinas puedan ir a la Universidad", escribió la actual presidenta del PJ en su cuenta oficial de X.

Se cumplen 75 años de gratuidad universitaria. Una decisión de Perón que permitió que millones de argentinos y argentinas puedan ir a la Universidad.



Este es el modelo que defendimos y profundizamos durante nuestra gestión, en la que inauguramos 17 nuevas universidades…

"Este es el modelo que defendimos y profundizamos durante nuestra gestión, en la que inauguramos 17 nuevas universidades nacionales y logramos que cada provincia tuviera al menos una. Ese es el país que Milei quiere destruir y que vamos a defender todos los días", sentenció.

Cristina Kirchner y una agenda intensa

Con el acto de esta tarde en Rosario, Cristina Kirchner marcará su segunda aparición tras lo que fue la ratificación de la Cámara de Casación Penal - a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos -, en el marco de la causa Vialidad. El pasado domingo, la expresidenta se presentó en un acto en la Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero para conmemorar el Día de la Militancia Peronista.

La exmandataria subió al escenario de la Asociación Atlética Quimsa, un club de básquet santiagueño, con "Fanático" sonando de fondo, la canción de Lali Espósito con fuertes críticas al presidente Javier Milei. Durante el acto, la exmandataria estuvo acompañada por el gobernador Gerardo Zamora y del senador peronista José Neder, quien le agradeció a Cristina por haber hecho su primer acto como titular del PJ en su provincia.

CRISTINA CAPTURA SANTIAGO.jpg Cristina Kirchner dijo presente en Santiago del Estero en su primer acto como presidenta del Partido Justicialista.

Durante su presentación, la ex jefa de Estado enumeró alguna de las políticas públicas llevadas a cabo durante su gestión y afirmó: "No me lo van a perdonar nunca". En este sentido, Cristina aseguró que la sentencia y "la proscripción son el vuelto de esas decisiones".

A pesar de criticar la decisión de la Justicia, la dirigente peronista enfatizó: "Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice".

El acto se dio en el marco del Día de la Militancia e hizo un poco de recapitulación histórica. "Un 17 de noviembre Perón regresaba a la Patria después de pasar 18 años proscripto. Yo por eso quiero que nosotros podamos mirar la historia en todo su derrotero para que no nos quedemos con la fotografía del hoy. Tal vez la fotografía del hoy nos sea más comprensible si vemos la película completa", sostuvo, comparando la proscripción de Perón con el proceso judicial que está atravesando.

"Como a cada dirigencia responsable, como fue la de Perón, que le dio dignidad a los trabajadores, después tuvieron que tumbarlo y proscribirlo. Después vinimos nosotros, que vinimos a darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el PBI y volvimos a recuperar el patrimonio nacional. Por eso, porque le pagamos al FMI, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitres, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI y porque nos convertimos en un país ejemplo cuando enarbolamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. No me lo van a perdonar nunca. La condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice", subrayó.