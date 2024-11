Cristina Kirchner tendrá que presentarse en Comodoro Py para ser notificada del fallo en la Causa Vialidad

Cristina Kirchner: "Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer"

La expresidenta Cristina de Kirchner encabezó un acto por el Día del Militante del PJ en Santiago del Estero donde se refirió al fallo de la Cámara de Casación Penal, que ratificó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad. "No me lo van a perdonar nunca", dijo luego de destacar algunas políticas de su gestión y aseguró que la sentencia y "la proscripción son el vuelto de esas decisiones".

Sin embargo, enfatizó: "Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice".

En vivo desde Santiago del Estero, participamos del acto por el Día de la Militancia junto al gobernador Gerardo Zamora y al presidente del PJ provincial, José Neder. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 17, 2024

El acto se dio en el marco del Día de la Militancia e hizo un poco de recapitulación histórica. "Un 17 de noviembre Perón regresaba a la Patria después de pasar 18 años proscripto. Yo por eso quiero que nosotros podamos mirar la historia en todo su derrotero para que no nos quedemos con la fotografía del hoy. Tal vez la fotografía del hoy nos sea más comprensible si vemos la película completa", sostuvo, comparando la proscripción de Perón con el proceso judicial que está atravesando.

"Como a cada dirigencia responsable, como fue la de Perón, que le dio dignidad a los trabajadores, después tuvieron que tumbarlo y proscribirlo. Después vinimos nosotros, que vinimos a darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el PBI y volvimos a recuperar el patrimonio nacional. Por eso, porque le pagamos al FMI, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitres, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI y porque nos convertimos en un país ejemplo cuando enarbolamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. No me lo van a perdonar nunca. La condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice", remarcó.

La Cámara de Casación ratificó la condena a Cristina Kirchner

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py ratificó las nueve condenas por defraudación al Estado, entre ellas confirmó los seis años de prisión a Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos. Las partes tienen ahora diez días para apelar, y se descuenta que la defensa de la expresidenta apelará en la Corte Suprema. Con lo cual, hasta que se agote esa instancia no irá presa. Casación también confirmó las cuatro absoluciones.

Si bien uno de los jueces falló a favor del reclamo de la fiscalía de aplicar la figura de asociación ilícita, lo que hubiese elevado a doce años de prisión la pena contra Cristina, los otros dos votos se inclinaron por confirmar el fallo del Tribunal Oral Federal 2 del 6 de diciembre de 2022.

En una audiencia que se extendió por tan solo diez minutos, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia en una de las salas de los Tribunales de Comodoro Py. Al acto solo asistieron algunos de los imputados mientras que los abogados defensores de Cristina Kirchner enviaron un escrito minutos antes, en el que comunicaron que seguirían la audiencia en forma remota.

El fallo completo, de 1543 páginas, fue remitido a las partes al momento de la lectura de la parte resolutiva.

Los votos y argumentos fueron en los mismos términos que los del tribunal de juicio. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso habían reconocido en un fallo de 1661 páginas que no encontraron prueba directa contra la expresidenta y que el peritaje oficial que determinó sobreprecios no había sido concluyente. No obstante, avanzaron en las condenas a partir de “prueba indiciaria”.