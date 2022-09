Causa Vialidad: para Elisa Carrió, Cristina "debería renunciar"

Luego, justificó: “Eso es lo que yo hice… cuando fui citada a juicio oral en 2007, por una causa que no llevaba condena, aquel marzo me senté, hice una conferencia y dije: ‘dejo la diputación nacional para no tener ningún fuera ante el juicio que se avecina. Me dijeron que estaba loca y preguntaron de qué iba a vivir. Yo les dije que ya iba a ver. Pero es la actitud que tiene que tener éticamente cualquier dignatario”.

“Esto de lo que estoy hablando es lo que plantea Sócrates. Le piden que salga de Atenas por pervertir a la juventud. Pero él decide quedarse y someterse a la Justicia aunque sea injusta. Sócrates puede ser imitado”, argumentó.

Insistió sin embargo en que la expresidenta “no tiene la conciencia limpia” y, por lo tanto, anticipa que no dejará su cargo político. “Ella no está libre en su conciencia. Y va a estar presa de ella hasta que muera”, lamentó

En otro orden de temas, Carrió se refirió a la interna de Juntos por el Cambio. “El Pro no avisó que se retiraba. Continuar la sesión era lo que correspondía”, dijo, sobre la sesión en la que se trató el repudio al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. “Los primeros que no debemos provocar tumulto, que no debemos causar miedo social somos quienes tenemos un cargo público o somos líderes políticos”, opinó.