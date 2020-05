Cristina se refirió a la situación carcelaria a través de un video

Además, la expresidenta recomendó a sus seguidores escuchar la conferencia de prensa que brindó Kicillof, en la que denunció "una campaña" en contra de sus gestión y dijo estar en contra de la liberación de presos.

"Imperdibles 40 minutos de la conferencia de prensa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de sus ministros de Justicia y de Seguridad, Julio Alak y Sergio Berni. Vale la pena para poder entender qué pasó y qué está pasando", publicó la funcionaria.

Cristina Kirchner on Twitter Imperdibles 40 minutos de la conferencia de prensa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de sus ministros de Justicia y de Seguridad, Julio Alak y Sergio Berni. Vale la pena para poder entender qué pasó y qué está pasando.https://t.co/wmhyJ9oG4V — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 5, 2020

"Ante tanta campaña mediática con falsas noticias quiero aclarar que quién va, quién sale de la cárcel y quién tiene domiciliaria, es decisión del Poder Judicial; no del Ejecutivo", expuso el mandatario y resaltó que el Gobierno se dedica "a cuidar y proteger a los bonaerenses".

Kicillof subrayó que "la obligación del Ejecutivo no es decidir libertades sino alojar en las cárceles a quienes tienen que estar en situación de encierro"

En ese marco, el mandatario provincial dijo hoy que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".