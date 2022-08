El oficialismo salió en respaldo de Cristina tras el pedido de condena

Luego de conocerse el pedido de condena por parte de los representantes del Ministerio Público Fiscal, miembros del Poder Ejecutivo nacional y del Poder Legislativo salieron en defensa de la vicepresidenta bajo el lema “TodosConCristina” mediante el cual repudiaron el intento de una presunta “proscripción”. El primero en realizar un posteo en redes sociales fue el presidente Alberto Fernández, quien condenó la "persecución judicial y mediática" contra Cristina Kirchner.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo: "Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes".

Minutos después, también se expresó el jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur. "Como Jefe de Gabinete y peronista, quiero expresar mi más enérgico repudio a la acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales, presentada por la fiscalía en contra de la ex presidenta @CFKArgentina durante el ejercicio de su mandato constitucional", señaló.

El tucumano señaló que "como hombre de la democracia, espero que los Señores Jueces hagan justicia y desestimen este atropello que daña a la figura de la Vicepresidenta, al peronismo y al sistema político en su conjunto".

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del Frente de Todos, arremetió contra lo que consideró es un intento de “proscripción” contra la exmandataria. “Antes era el Partido Militar y la proscripción. Hoy es el Partido Judicial pidiendo "inhabilitación perpetua" con causas armadas y sin pruebas”, manifestó.

Además, agregó que tanto la dictadura como el Poder Judicial “tienen el mismo sueño desde el 17 de Octubre de 1945. Nos bombardearon, fusilaron y desaparecieron. No nos han vencido #TodosConCristina”

El embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, criticó duramente a los fiscales por el pedido de condena contra Cristina, al señalar que tienen “ayunos de elementos de prueba que la inculpen, luego de haber violado las más elementales garantías del debido proceso, fiscales del fuero más desprestigiado de nuestro país han apenas ofrecido una “narrativa” que tiene por finalidad proscribir a @CFKArgentina”. Y cerró con un reclamo que minuto a minuto crece en redes sociales: #TodosConCristina.

De igual forma se expresó el abogado de Fernández de Kichner, Gregorio Dalbon. “El juicio es ilegal. Será nulo. Pisaron el palito. Fue una magistral clase de lawfare. La van hacer Presidenta!”, sostuvo en redes.

La diputada nacional del FdT por Córdoba, Gabriela Estévez, también salió en defensa de la vicepresidenta al señalar que “el pueblo no olvida a quien siempre se la jugó”. “El pueblo está con Cristina porque Cristina siempre defendió los intereses populares y cuando vienen por ella, en realidad vienen por todxs”, dijo.

En igual sintonía se expresó Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. “Rechazo la persecusión judicial contra @CFKArgentina, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas”, dijo.

"Hoy estamos viendo como parte del poder judicial está queriendo proscribir a @CFKArgentina. La Argentina se merece una Justicia independiente. Es imperioso para nuestro sistema democrático no dejar pasar esta persecución política", afirmó el ministro de Obras Pública, Gabriel Katopodis, este lunes por la tarde, en apoyo a la vicepresidenta de la Nación.

También se expresó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en igual sintonía que sus compañeros y compañeras de partido. "Que le digan como quieran, se llama proscripción. Como a Perón hay que defender a Cristina", manifestó.

El dirigente social y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, cuestionó el pedido de condena de 12 años, "un año de prisión por cada año de gobierno", algo que a su parecer "no es una coincidencia numérica sino una amenaza mafiosa del poder real". "Y la amenaza no está dirigida a CFK, sino a todos los demás, para que nadie se les anime nunca más", dijo.

Más temprano, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, consideró que los alegatos de los fiscales "por más mediáticos que sean, no son pruebas" y no dudó en afirmar que "pruebas, no tienen ninguna".

"Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos", remarcó.