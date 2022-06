Luis D'Elía cargó contra Cristina Kirchner: "Quiere sacarle los planes a las organizaciones y dárselos a La Cámpora"

En un acto en la CTA, la expresidenta cuestionó el funcionamiento de los sociales dentro del Gobierno y llamó a reducir esa ayuda: "Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja".

D´Elía aseguró que no le gustó el tono de Fernández de Kirchner en ese evento porque "no construye esperanza, no construye expectativa".

"Creo que la actitud de no apoyar, de lastimar la autoconfianza en el rumbo general de la administración, es algo que no nos ayuda", aseguró D Elía, y continuó: "Bajó la inflación, vamos a tener una inflación del 3,3% en agosto y las paritarias en un promedio del 60%. Vamos a llegar a fin de año muy bien. Ahora, con ella interviniendo cada dos meses no hace ningún favor".

A su vez, el dirigente social le recomendó pararse desde un lugar más "propositivo" y dar los debates "para adentro" del Frente de Todos: "Uno no puede omitir de dónde venimos. El Estado tuvo que pagar el salario de todas las empresas".

"No hubo una sola palabra de reconocimiento hacia Alberto en la hora y cuarto que estuvo. Eso no ayuda", recriminó en contacto con la radio 990.

En otra recriminación, le recordó a la presidenta de la Cámara de Senadores que no recibió ningún contacto cuando estuvo en la cárcel de Ezeiza: "20 años la bancamos en situaciones dificilísimas. Fui a la cárcel por mil días ni por corrupto, ladrón o coimero; fui a la cárcel por ella. Jamás nos llamó para preguntar cómo estábamos".