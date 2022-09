PJ bonaerense repudió editorial de La Nación que puso en duda el atentado contra Cristina Kirchner

Frente a esa nota, el cuadro político expresó su rechazo y remarcó que: "Los dueños de la empresa de medios sostienen que el intento de asesinato contra la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue “organizado por un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia ha puesto contra las cuerdas. Nos inclinamos por esta última hipótesis”.

"La acusación contra una víctima no es una novedad para este diario. No en vano fue uno de los encargados de ocultar operaciones de represión ilegal a través de supuestos “enfrentamientos” durante la última dictadura cívico-militar", recordó en un tono crítico.

A su vez, consideró que "pero que la postura de un medio de comunicación no sea novedosa no significa que no sea grave para nuestra democracia".

"Las opiniones políticas son todas válidas y legítimas: falsear los hechos para sacar una ventaja política y contribuir a un clima de enfrentamiento, en cambio, debe ser repudiado por todos los que compartimos los valores democráticos", indicó.

"No vamos a construir una sociedad mejor si no somos capaces de poner un freno a la violencia. Dudar de un hecho reconocido por el Congreso de la Nación, por la comunidad internacional, por dirigentes de todos los espacios políticos solo tiene como objetivo comenzar a construir su legitimación", agregó.

En ese sentido, señaló que "Argentina decidió en 1983 dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y el diálogo político como forma de resolver las diferencias. El diálogo democrático no puede depender siempre de la voluntad de una sola parte".

"Necesita del compromiso de todos los sectores que comparten la creencia de que no vale todo en política. Invitamos a todos los dirigentes de todos los espacios políticos a aislar este tipo de manifestaciones violentas y construir la Argentina del futuro sobre la base del diálogo y el respeto por la postura del otro", concluyó.

La editorial de La Nación

En su desarrollo, la editorial afirma que "no es difícil entender por qué alrededor de seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse, según lo atestiguan distintas encuestas de opinión pública".

"Muchas de las actuaciones en los primeros momentos inmediatos al hecho traen a la memoria las gravísimas irregularidades que caracterizaron a las primeras investigaciones posteriores al asesinato del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015", publicó.

"No hay dudas de la negligente labor o eventual complicidad de la custodia vicepresidencial, desde el momento que permitió que un grupo extraño se superpusiera con ella y que un sujeto pudiera acercarse a centímetros de la funcionaria y gatillar un arma, y que, tras ello, ninguno de los agentes de seguridad hiciera absolutamente nada para cubrir a quien fue el blanco del ataque, violando todos los habituales protocolos para estos casos",asegura el texto.