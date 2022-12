Tras la condena: Cristina cerrará el lunes un acto convocado por el Grupo de Puebla en el CCK

El encuentro, que llevará como nombre “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”comenzará a las 16 horas, y buscará denunciar que la actual vicepresidenta "ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático"

Está previsto que Alberto Fernández, actual líder del Grupo de Puebla, abra el primer panel y luego se quede a escuchar el discurso de la vicepresidenta.

https://twitter.com/ProgresaLatam/status/1600585828304142336 Alberto Fernández impulsa encuentro internacional de solidaridad con Cristina Fernández de Kirchnerhttps://t.co/bxch9IGB3d — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) December 7, 2022

La titular del Senado tomará la palabra a las 18.30, luego de que este martes el Tribunal Oral Federal n°2 la condenase a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como "Vialidad" por considerarla autora del delito de administración fraudulenta.

En ese marco, y durante un discurso que emitió desde su despacho del Senado de la Nación tras escuchar la sentencia, Cristina anunció que no será candidata en 2023.

"No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magneto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa", dijo la titular del Senado, en un mensaje al CEO del Grupo Clarín.