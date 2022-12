Tras la condena en su contra, Cristina habló de "mafia judicial"

"Las causas ya estaban juzgadas", dijo la Vicepresidenta al hablar sobre su condena, y recordó que en diciembre del 2019, a días de asumir el cargo que actualmente ostenta, había manifestado que la Justicia tenía su condena escrita. "Está claro que la idea era condenarme", agregó.

Respecto a los argumentos utilizados por los fiscales para solicitar su sentencia, Cristina, al igual que hizo durante los alegatos, replicó que "el Presidente no ejecuta el Presupuesto" y dijo que tanto Diego Luciani como Sergio Mola "no pudieron explicar nada" respecto a los hechos que acusaban.

"Se puede mentir sobre opiniones, pero cuando se demuestran hechos no pudieron replicar nada", agregó.

¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo.

"Esta condena tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente, en 2019, definió como Lawfare. También hablé de Partido Judicial. Esto es más simple. No es Lawfare, ni Partido Judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial", dijo la exmandataria apenas minutos después de que se conociera su condena.

A través de un video en vivo en Youtube, la Vicepresidenta manifestó que el "sistema paraestatal" que conforman la "mafia judicial" esta "por fuera de los resultados electorales y lo vimos este fin de semana", dijo y pasó a relatar lo ocurrido este fin de semana.

Lago Escondido

"Ayer el presidente en una cadena nacional hizo mención a algo que tomó estado público. Estaba en Calafate y comencé a recibir mensajes a cerca de un sitio de internet donde se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que había tenido lugar el 17 de octubre. Esas casualidades de la vida. Era un viaje en un avión privado a la Estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Es un ciudadano británico que tiene secuestrado el lago para todos los compatriotas (…). Cuatro jueces viajaron allí", dijo y repasó los nombres de cada uno de ellos: Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials.

"Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín", arremetió Cristina y aclaró: "Es decir, Héctor Magneto, a través de sus dos personeros: Jorge Rendo y su sobrino, Pablo Casey Magneto".

Para echar más luz sobre la cuestión, Fernández de Kirchner apuntó que "Coco Mahiques fue quien sobreseyó a Lewis por la causa penal que tenía por violación en la compra de terrenos que no podían hacerlo porque estaba prohibido por la ley" mientras que "Ercolini fue el juez que, además de condenarme a mi y elevar el juicio oral, sobreseyó a Bartolomé Mitre y a Magneto en la causa Papel Prensa".

En el caso de Cayssials, recordó que fue "el juez que favoreció al Grupo Clarín en la ley de Medios".

“Son una mafia absoluta”, no dudó en afirmar.

Por otro lado, puso sobre la mesa lo que denominó como un “discurso unificado” de cierto sector del periodismo a la hora de tratar ciertos temas, entre ellos, el vinculado al escándalo de Lago Escondido.

Para ello, repasó diálogos en el presunto chat de Telegram entre los que viajaron a Lago Escondido, donde Ercolini y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, hablan sobre unificar un discurso con determinados periodistas de La Nación y Clarín.

"Después hablan del peronismo, por favor", dijo luego de repasar un audio de Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, en el que expresamente habla de arreglar con la fiscal de Bariloche para evitar problemas con la denuncia respecto al viaje a Lago Escondido.

Además, repasó un mensaje de Carlos Mahiques en el que señala: "Sigo insistiendo en planificar y dejar expedita la contraofensiva por el espionaje ilegal. Ni olvido ni perdón". A propósito de ello, la Vicepresidenta repudió la utilización de las últimas palabras, usadas históricamente por los organismos de Derechos Humanos en la lucha contra los genocidas de la Dictadura.

"Buscan disciplinar a la dirigencia política", dijo y agregó: "La condena no son los seis años en la cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por elección popular".

"Esto es lo que me están cobrando. Esta es la verdad. Por esto me están condenando. Y saben qué. Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015.

"No voy a someter a la fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magneto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa", dijo y concluyó: "Mafia y Estado paralelo, eso es lo que está pasando en Argentina y eso es lo que me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Eso es lo que querían. Me van a poder meter presa el 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, algún Caputo de la vida no se les ocurra financiar alguna banda de marginales y me peguen un tiro, que eso es lo que quieren. Presa o muerta".