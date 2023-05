Cristina Kirchner desbloqueó a Maslatón en Twitter: "Proceda!"

En su visita al programa Duro de Domar, la ex mandataria, al referirse a Carlos Maslatón, columnista habitual del envío, dijo: "Me encanta Maslatón. No pienso nada como él, pero me encanta, me divierto mucho”.

CRISTINA EN C5N 6.jpg

Tras el elogio de la vicepresidenta, Maslatón volvió a tuitear: "Así es la política. No hace falta pertenecer al mismo espacio ni partido para coincidir en los principios básicos de la militancia. Ni mucho menos para respetarse en ideas y acción pública en favor de la nación".

“Un honor máximo para mi recibirla este jueves en el plateau de Duro de Domar. Líder política inigualable de América Latina. Lamento su declinación presidencial porque su presencia equilibra el sistema político argentino. Ahora, puteen a voluntad”, había elogiado horas antes el abogado.

En esta nota podrás revivir la entrevista completa a Cristina Kirchner en C5N, en lo que fue su primera aparición después de la publicación de la carta.