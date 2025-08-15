Causa Vialidad: la Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes

Para los jueces, "la denuncia resulta ser una discrepancia con lo anunciado desde el dictado de la sentencia". La defensa de Cristina cuestionó el índice para actualizar el monto.

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó este jueves el pedido presentado por la exmandataria Cristina Kirchner para evitar la ejecución de sus bienes, ordenada tras la condena por la causa Vialidad .

También le concedieron el recurso de Casación para que el tribunal resuelva si es correcto el índice para actualizar el monto a devolver , cuestionado por la defensa de la expresidenta.

Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso , “la arbitrariedad que se denuncia resulta ser, al final de cuentas, una discrepancia con la decisión del tribunal de cumplir con lo anunciado desde el dictado de la sentencia".

“ Ninguna de las cuestiones introducidas en el escrito bajo análisis logra la tacha de arbitrariedad que nulificaría lo decidido, más allá de exhibir el desacuerdo de esa parte con una tesitura adoptada por esta judicatura en contra de sus intereses”, sumaron los magistrados.

En cuanto a una supuesta doble vara sobre el cálculo del monto, profundizaron que “la conclusión es obvia": "Que se haya calificado un método como 'razonable' no implica que se lo considere ideal como criterio a aplicar, sino, sencillamente, para resolver una cuestión puntual” y que “servía a los fines de dar respuesta a una necesidad concreta de actualización de ciertos conceptos”.

“Amén de las referencias al análisis desarrollado en la sentencia de fondo para determinar la suma monetaria a decomisar, estratégicamente empleadas para ampliar el cuestionamiento a consideraciones que fueron harto revisadas en diversas instancias, lo cierto es que ese pronunciamiento resulta a esta altura inconmovible por haberse agotado las vía recursivas", dice la sentencia, a la que tuvo acceso TN.

Por último, los miembros del tribunal fueron tajantes: “forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona -en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner-, es hacer decir a los fallos algo más -y distinto- de lo que dicen”.

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por su cadena nacional: "A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei. En esa línea, expresó: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada".

En su cuenta de X (ex Twitter), la exmandataria apuntó contra Milei: "Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada".

Así, continuó: "Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…? ".