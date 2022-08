La exposición de Cristina: en una hora y media sentó a Caputo en el banquillo de los acusados

Pero además, y en línea con lo anterior, la expresidenta apuntó contra el corazón de la principal construcción discursiva que promueve parte de la oposición al hablar de "corrupción K", esta es, la ligazón entre la imagen de López revoleando bolsos con su gestión al frente de la presidencia.

"Cuando el fiscal Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas", dijo la expresidenta en uno de los tramos más duros de su discurso, y volvió a cargar: "No le llamó la atención la familiaridad de López con Caputo".

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER BALCON SENADO.jpeg Senado de la Nación

"Con la frecuencia y la cotidianidad que tenían entre ellos me llama la atención que al fiscal (Diego) Luciani y (Santiago) Mola no le llame la atención esto. Notable", ironizó. "No lo habrá investigado. No lo habrá llamado porque comparte vestuario cuando va a jugar al fútbol en la quinta los Abrojos", propiedad del exmandatario Mauricio Macri.

En tono con lo anterior, aseveró que "se va a demostrar que además de mentirosos, los fiscales no trabajaron. No leyeron las pruebas que consta de 9 mil fojas".

“Nicky Caputo tenía un notorio grado de familiaridad en sus comunicaciones con José López. ¿Quién es Nicky Caputo? El amigo del alma de Mauricio Macri. Jugaba al fútbol en la quinta de Macri. ¿Les suena?", ironizó y dijo: “La que me siento muy boluda soy yo”.

“Hay un tema de familiaridad que lo van a ver solo con Niky Caputo y Eduardo Gutiérrez (empresario del grupo Farallón). Nos les llamó la atención a los fiscales y a los jueces del tribunal”, planteó la vicepresidenta al mostrar los mensajes de texto entre José López y el empresario de la construcción .

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER BALCON SENADO.jpeg Con un sólido discurso que demuestra una causa juzgada, Cristina reveló los vínculos entre el macrismo y José López. Senado de la Nación

El discurso de la Vicepresidenta tuvo picos de 80 mil espectadores en YouTube, en tanto que miles de militantes se acercaron al Congreso para manifestarle su apoyo. Al final de su "derecho a defensa", la titular del Senado salió al balcón a saludarlos.

Mientras eso ocurría, el presidente Alberto Fernández arribaba a las 12.56 a Casa Rosada. Lo hizo acompañado por su Secretario y hombre de confianza Julio Vitobello, quien ayer manifestó públicamente su apoyo a la exmandataria junto al resto del Gabinete. Ambos escucharon el discurso de la socia política de la coalición en la quinta de Olivos. Y es que, sorpresivamente, la Justicia terminó logrando lo que la política parecía no lograr: que el Frente de Todos cerrara filas en torno a su defensa.

Según pudo confirmar Ámbito, el presidente Alberto Fernández se comunicó con la vicepresidenta el lunes luego de conocerse el pedido de pena de 12 años de prisión en el marco de la causa conocida como "Vialidad". Fuentes oficiales confirmaron a este medio que se trató de una charla "afectuosa". "Conversaron sobre la situación, compartieron opiniones y quedaron en verse pronto", señalaron desde Balcarce 50.

El Jefe de Estado siguió el tema de cerca e incluso el lunes suspendió una actividad que tenía prevista para el mediodía en el viaducto Belgrano Sur. Hasta el ministro de Economía y socio de la coalición, Sergio Massa, se expresó en contra del accionar de la Justicia sobre la exmandataria.

Por estas horas, en Casa Rosada se dio la bendición oficial a "cualquier movilización" que se convoque en favor de la expresidenta.