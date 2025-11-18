Cuadernos: la Corte Suprema rechazó un planteo de un imputado en el expediente por el patrimonio de Daniel Muñoz + Seguir en









El máximo tribunal desestimó la presentación de Daniel Omar Blanco por no cumplir con las formalidades exigidas. El acusado buscaba quedar amparado por un sobreseimiento dictado en 2015, previamente invalidado por la propia Corte. El juicio oral por el entramado de lavado que habría liderado el exsecretario privado de Néstor Kirchner comenzará en marzo.

La Corte ya había revocado los sobreseimientos de 2015 al hacer lugar a un recurso de la Procuración General, al considerar que la resolución no abarcaba el delito de lavado de activos. Mariano Fuchila

La Corte Suprema de Justicia rechazó una presentación de Daniel Omar Blanco, uno de los acusados en la investigación sobre el patrimonio de Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner. El expediente forma parte de la megacausa conocida como “Cuadernos”.

En medio de las críticas por el ritmo del juicio principal -que comenzó hace dos semanas-, el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 anunció recientemente que el debate vinculado a la causa Muñoz se iniciará en marzo.

En esta oportunidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja de Blanco porque su escrito no cumplía con los requisitos formales previstos en la acordada 4/2007. El acusado, tío de Carolina Pochetti -viuda de Muñoz y arrepentida en la causa-, pretendía quedar alcanzado por el sobreseimiento que el entonces juez Luis Rodríguez dictó en 2015 en favor de Muñoz, Pochetti y el exgobernador santacruceño Daniel Peralta.

Aquel expediente se había iniciado en 2013 tras una denuncia de Miriam Quiroga, exsecretaria de Kirchner, quien aseguró haber visto bolsos con dinero en la Casa Rosada que Muñoz trasladaba a Olivos y a Río Gallegos. La investigación dio un giro en 2016, con la filtración de los “Panamá Papers”, cuando se reveló que Muñoz -fallecido ese mismo año- y su entorno poseían más de veinte propiedades en el exterior y diversas inversiones, sostenidas mediante un complejo entramado societario. Pochetti, luego detenida y arrepentida, declaró que había pagado una coima al juez para cerrar la causa y detalló los movimientos de dinero del exsecretario.

muñoz Hace dos semanas, la Corte ya había revocado los sobreseimientos de 2015 al hacer lugar a un recurso de la Procuración General, al considerar que la resolución no abarcaba el delito de lavado de activos.

Según la fiscalía, Muñoz y su círculo sacaron del país al menos u$s70 millones para adquirir 16 propiedades de lujo en Miami, dos en Nueva York y un terreno de 16 hectáreas en las islas Turks and Caicos, donde proyectaban un complejo turístico. A las revelaciones del contador Víctor Manzanares -arrepentido en la causa- se sumó la existencia de inversiones superiores a u$s100 millones en la Argentina, que incluyeron más de un centenar de inmuebles, estancias en Santa Cruz, complejos de cabañas en la Patagonia, propiedades en Río Gallegos y Buenos Aires, además de vehículos, maquinaria, hoteles y otros bienes. El capítulo vinculado a Muñoz no había sido incluido inicialmente en el inicio del juicio de la causa Cuadernos, el 6 de noviembre. Sin embargo, tras cuestionamientos públicos por el ritmo previsto —una audiencia por semana—, el TOF 7 anunció que agregará un día adicional y que el tramo sobre Muñoz se incorporará al debate desde marzo.