Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció que los empresarios y funcionarios arrepentidos fueron "torturados"

La expresidenta compartió un extenso descargo en sus redes en referencia al proceso judicial de la causa Cuadernos. Allí, apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien responsabilizó por las maniobras de coacción y persecución judicial.

La expresidenta Cristina Kirchner denunció este jueves que los funcionarios y empresarios arrepentidos en la causa cuadernos fueron, además de “extorsionados”, “torturados” para confesar. En un extenso mensaje en sus redes sociales, apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli.

El jueves 6 de noviembre dio inicio el juicio oral por la Causa Cuadernos, donde la expresidenta es investigada por delitos de asociación ilícita y cohecho por el Tribunal Oral Federal 7. En la jornada inaugural, se leyeron las imputaciones a los 87 imputados del caso.

