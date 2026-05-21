El Gobierno avanza contra la ley de Etiquetado Frontal y busca eliminar los octógonos en alimentos Por Déborah de Urieta + Agregar ámbito en









La Casa Rosada se prepara para enviar en las próximas horas una nueva tanda de proyectos al Congreso; entre ellos, hay uno en carpeta para derogar la iniciativa que obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. Los motivos.

La Libertad Avanza quiere derogar la ley sancionada en 2021.

Javier Milei va contra la ley de Etiquetado Frontal de alimentos. En medio de las internas que atraviesan al Gobierno, la Casa Rosada se prepara para enviar en las próximas horas una nueva tanda de proyectos al Congreso; entre ellos, hay uno en carpeta para derogar la iniciativa que obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, para promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas. Los motivos.

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En nombre de la “batalla cultural”, las usinas libertarias trabajan en una serie de proyectos de desregulación e iniciativas que buscan sacar al estado del medio. En las últimas horas, La Libertad Avanza se anotó un poroto en este sentido, con la media sanción de la ley Hojarasca, que deroga más de 60 leyes que el oficialismo considera obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución.

Ahora va por más. “La Casa Rosada va a enviar un proyecto para derogar la ley de Etiquetado Frontal”, dijeron fuentes del oficialismo a este medio. Se trata de la iniciativa sancionada en 2021, que dividió aguas dentro y fuera del Congreso pero que, sobre todo, fue fuertemente resistida por la industria alimenticia.

Etiquetado frontal.jpg La Ley de etiquetado frontal dividió aguas dentro y fuera del Congreso. A grandes rasgos la ley estableció que los alimentos envasados y bebidas analcohólicas deben exhibir en su cara principal sellos negros con forma de octógono, que alerten sobre el exceso de determinados nutrientes críticos o calorías basados en perfiles nutricionales específicos: azúcares, sodio, grasas y calorías.

Al mismo tiempo, el texto obliga a que los envases adviertan (con etiquetas rectangulares) si los productos contienen cafeína o edulcorante y aconsejar que no sean consumidos por niños. También con la mira puesta en las infancias, la Ley de etiquetado frontal de alimentos prohibió que aquellos alimentos que contengan al menos uno de los sellos incluyan, en sus envases, personajes infantiles o promesas de regalos.

¿Chau a la ley de etiquetado? En la Casa Rosada reconocen que el impulso de la iniciativa tiene que ver, en buena medida, a las presiones por parte de la industria alimenticia. Este sector siempre se mostró en contra de la medida. Más allá del impacto que pueda tener el octógono y las restricciones publicitarias, las empresas que producen para varios países de la región tienen quejas algo más atendibles. Y estas tienen que ver con que no hay uniformidad, entre los países, en torno a las etiquetas. Alejandro Bongiovanni Daiana Fernández Molero.png Bongiovanni y Fernández Molero presentaron un proyecto para derogar la Ley de etiquetado frontal. Por caso, en Uruguay si bien tienen octógonos, estos no se condicen con los argentinos; en Chile rige un “semáforo”. Y, en Brasil, si bien sí coinciden los sellos, este país tiene otros parámetros para su incorporación. En otras palabras, las alimenticias deben diseñar un packaging distinto para cada país. Una posibilidad sería que los países se pongan de acuerdo y homologuen el etiquetado. Pero, por ahora, no hay señales de que eso suceda y no está en las intenciones del gobierno libertario empujar una medida en ese sentido. Así las cosas, si bien todavía el proyecto no fue presentado, en el oficialismo aseguran que pronto desembarcará en el Congreso. Un dato extra es que el exdiputado del PRO –hoy libertario– Alejandro Bongiovanni y la diputada del PRO Daiana Fernández Molero ya presentaron, tiempo atrás, una iniciativa para derogar la ley de envases. Vale recordar que cuando el proyecto se aprobó en el Congreso, la bancada amarilla se mostró dividida. Mientras algunos rechazaron el proyecto, otros se abstuvieron al momento de la votación.