Sin votos para aprobar su reforma electoral, el Gobierno evalúa alternativas en el Senado

En el Congreso repiten que todo se circunscribe a la voluntad de los gobernadores, que por ahora no se alinea con el proyecto libertario. Algunas provincias ya anticiparon su respaldo.

No es un dato menor: desde que cambió la composición del Congreso, el Gobierno no perdió ninguna votación en ningún recinto , aunque todavía no se trató propuesta alguna de la oposición. La Libertad Avanza ya prepara una nueva sesión en el Senado para la próxima semana (con pliegos de jueces, pago a fondos buitres y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada), mientras dilata el tratamiento de la reforma electoral para evitar cortar esta racha.

“ Casa Rosada quiere aprobar el proyecto más parecido al que enviaron y acá se quiere tener el proyecto que más votos consigue” , definió una de las senadoras libertarias involucradas en la negociación con los aliados, que se apuraron a marcar sus diferencias: el misionero Martín Goerling , presidente del bloque de PRO , presentó su propio proyecto de Ficha Limpia , mientras que el titular de la bancada de la UCR, el correntino Eduardo Vischi , impulsó una reforma de las primarias que las conserve abiertas pero no obligatorias.

Esas no son las únicas diferencias en un proyecto, que ingresó al Senado el 22 de abril y en sus 77 artículos contiene modificaciones sobre el financiamiento , los requisitos de participación y la validación de partidos políticos. Ese ambicioso temario, que ya representa una marca identitaria de las iniciativas del oficialismo, también cuenta con disidencias de aquellos que piden tratar temas progresivamente y por separado, como el catamarqueño Flavia Fama (UCR) . “Vamos a tener instancias para ir cerrando discusión a discusión”, dicen de La Libertad Avanza, en donde tomaron nota de las disidencias por la inclusión de un casillero que permitiría, con una marca única, votar en todas las categorías electorales.

Parte de las cuentas que manejan el oficialismo se expresaron en las recientes declaraciones de Martín Menem . " Estoy a 35 diputados. Patricia (NdR: por Bullrich) está a 17 o 18 senadores", dijo en radio Mitre este jueves. Considerando que se precisan 37 votos en el Senado para alcanzar la mayoría y que el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 21 miembros , el presidente de la Cámara de Diputados consideró que ni siquiera la totalidad de la bancada libertaria respalda el proyecto. Más allá del yerro, el propio Menem -que hace semanas hablaba de que “era muy chivo” conseguir una sanción- se mostró más optimista y coincidió en trabajar en un “proyecto posible”.

La reforma electoral, en manos de las provincias

¿Qué cambió? Las gestiones con las provincias apuraron las expresiones del gobernador catamarqueño Raúl Jalil -que tiene a un representante en el Senado- y del líder misionero Carlos Rovira -que comanda dos votos en el recinto- a favor de que las primarias se circunscriban al ámbito partidario. A ellos se les podría sumar el cordobesismo, con una sola senadora, históricamente opositor a las PASO. El potencial ahorro por su eliminación es el principal argumento de Casa Rosada y una de las urgencias del Ministerio del Interior, que en el Boletín Oficial del 11 de mayo vio reducida su partida presupuestaria en $320.671 millones (de un total $835.138 millones).

“Hay que hacer algo con las publicidades en televisión. Es mucha plata para pasar un spot a la madrugada. No las mira nadie", es otra de las banderas del sentido común y la austeridad que levanta el oficialismo, que le detallaron parte de la estrategia legislativa a este medio: “El proyecto tiene que salir del Senado, porque hay menos partidos. Si vas a Diputados, tenés que negociar con miles de bloques y no llegás más. Entonces, hay que llegar a un punto intermedio que consiga apoyos en 15 provincias, pero los gobernadores no se van a quedar gratis sin una herramienta electoral”.

Peronismo Senado Sesión Justicialista El peronismo en el Senado es el principal opositor al proyecto íntegro de reforma electoral. Senado

El tratamiento de Ficha Limpia, frustrada el año pasado por el cambio intempestivo de postura de los aliados misioneros, es otra de las discusiones: aunque cuenta con mayoría en el Senado, los bloques cercanos al oficialismo quieren votarlo de forma autónoma. “Ficha Limpia va a ir dentro del proyecto o en la misma sesión”, es la explicación que dan desde el Gobierno para alcanzar una salida consensuada. Aún así, desde el radicalismo, bloque clave en la Cámara alta, reconocen que aún no hubo avances y necesitan de las primarias para dirimir sus internas en el 2027. Todas las tensiones podrían consolidarse tras un evento que marca la política a pesar de no pertenecerle: las candidatura que se anunciarán cuando termine el Mundial de Fútbol.

Una que se le anticipó fue la del sanjuanino José Uñac, del bloque Justicialista, que ratificó su rechazo a la reforma política en la única reunión de comisión que trató el tema, el pasado 13 de mayo. A esa bancada se le sumarían las dos tucumanas que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. Entre distintos puntos, el peronismo remarcó dos rechazos: la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales y la inhibición de contratar servicios de personas extranjeras. La funcionaria del Ministerio del Interior María Luz Alegría Landívar, que representó al oficialismo en la jornada, ensayó como contestaciones que “el Estado no tiene que obligar a los candidatos a debatir si no quieren” y que se quiere “evitar que potencias extranjeras se metan en elecciones nacionales”.

Aunque no hay fecha ni invitados previstos para una próxima reunión que puedan comenzar a determinar el trazo de un nuevo proyecto, que aseguran que está siendo revisado por la mesa política libertaria, el Gobierno cuenta con antecedentes que respalden su entusiasmo. En el 2024 y el 2025 intentó otras reformas electorales ambiciosas, de las que se llevó algo: la Boleta Única de Papel y la suspensión de las PASO. El tratamiento del proyecto, según dicen, ya es un triunfo dado porque evidenciaría a quienes rechazan lo que consideran un hecho antipático para el electorado, que es precisamente ir a votar más de una vez al año. Una vez más, el principio de relevación.