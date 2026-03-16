Dante Gebel se activa en Lanús con peronistas, ex La Libertad Avanza y un guiño a Martín Llaryora

Dante Gebel reservará este miércoles vacante como candidato a presidente para 2027. El pastor, conferencista e influencer con sede en Estados Unidos será la figura central de un acto en el microestadio de Lanús organizado por distintos sectores del peronismo, ex libertarios y la sociedad civil que contará además con un guiño al cordobesismo de Martín Llaryora .

Sin la presencia de Gebel, quien enviará un mensaje grabado, los organizadores esperan la asistencia de al menos tres mil personas pero no descartan la convocatoria de "espontáneos" en las afueras del lugar del acto donde "Consolidación Argentina", la agrupación que impulsa a Gebel, presentará sus mesas regionales. Aseguran que se trata de un armado de abajo hacia arriba, por afuera de las estructuras políticas tradicionales. Y aunque aun no hay una plataforma política de gobierno ni un plan económico, aspiran a ser una alternativa a La Libertad Avanza pero también al peronismo y al PRO de Mauricio Macri .

Entre los impulsores de Gebel aparecen Lucas Aparicio, ex Secretario de Trabajo de la Nación y Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires cercano a Ramiro Marra y, aunque ya no pertenece a La Libertad Avanza, fue uno de los primeros dirigentes en impulsar la candidatura de Javier Milei en 2023. El miércoles también estará entre los oradores Juan Pablo Brey, Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT, además del ex futbolista Walter Erviti, quien enviará un mensaje grabado que se proyectará en las tres pantallas que habrá sobre el escenario de 180 grados.

Pero la perla política del acto de este miércoles en Lanús podría ser la presencia de Mariano Almada, Secretario de Relaciones Institucionales y Culto del gobierno de Córdoba a cargo de Martín Llaryora . Los organizadores tiene al funcionario cordobés entre los invitados lo que podría representar el primer gesto tangible de un gobernador provincial de cara a la candidatura presidencia del Gebel en 2027.

En septiembre del año pasado, Almada participó junto al entonces legislador Miguel Siciliano, actual ministro de vinculación y gestión institucional de Llaryora, de un reconocimiento del gobierno de Córdoba al “ Ministerio Evangelístico y Apostólico Manantial de Vida “, reconociendo la invaluable contribución social y espiritual de la institución en el territorio provincial. En marzo de este año, Almada también se reunió con pastores en la ciudad de Córdoba para presentar programas de la Oficina de Culto y la entrega de personerías jurídicas religiosas a iglesias de la comunidad evangélica, para su regularización.

Durante el último encuentro de trabajo de "Consolidación Argentina", los referentes resolvieron estructurar el desarrollo territorial a través de siete grandes regionales: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo. Cada una contará con un coordinador encargado de articular la estrategia política y organizativa en su zona de influencia. Además, se estableció que cada provincia estará representada por mesas promotoras provinciales con responsables designados, con el objetivo de garantizar presencia y consolidación en cada distrito.

Alerta en el peronismo

La candidatura de Gebel es por ahora un operativo de baja intensidad pero es seguido de cerca por la Casa Rosada y también por el peronismo teniendo en cuenta que podría restarle votos a ambos campamentos políticos en un contexto de apatía frente a la dirigencia tradicional. Su presentación en sociedad se realizó a fines de 2025 en el Club de Pescadores con la presencia del secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, el secretario general de los Trabajadores de Subte y Premetro, Néstor Segovia, o el secretario general de Conductores Navales, Mariano Vilar pero también libertarios disidentes como Yamil Santoro y los influencers Emmanuel Dannan y Eduardo “el Presto” Prestofelipo.

En esa oportunidad Brey destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio al afirmar que "Consolidar no es una consigna de campaña, sino ordenar lo disperso, afirmar lo que vale y cuidar lo que costó generaciones construir”, remarcando además que “no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”, aseguró. Por su parte, Casielles señaló que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación”, y advirtió que “los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

Acto en Lanús

La presentación de Gebel de este miércoles en Lanús se realizará un dia antes del congreso partidario del PRO en Paque Norte con referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales, entre ellos ; Pedro Villarreal, Presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio; autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) ; Miguel Ponzo, Secretario Gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); así como los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.

Dante Gebel es también un personaje de los medios y del mundo del espectáculo que gira por el país hace ya dos años con su show “PresiDante” además de tener una fuerte penetración en redes sociales especialmente en en Instagram donde cosecha tiene 2,3 millones de seguidores y en su cuenta de Youtube con más de 3,2 millones de suscriptores.