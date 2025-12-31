Lanzaron Consolidación Argentina, un espacio multisectorial que promueve la candidatura presidencial de Dante Gebel

El acto se llevó a cabo en el Club de Pescadores de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo más de 200 personas, entre ellas, Cristian Jerónimo de la CGT, Juan Pablo Brey de Aeronavegantes y el exfutbolista, Walter Erviti.

Con la presencia de dirigentes sindicales , sociales, empresarios y políticos se lanzó “Consolidación Argentina”, un espacio multisectorial que propone discutir el rumbo del país y trabajar en una propuesta de unidad nacional, para la cual impulsan la eventual candidatura presidencial del pastor evangelista Dante Gebel .

El nutrido encuentro, al que asistieron más de 200 personas, se llevó a cabo en el Club de Pescadores de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo como objetivo presentar el espacio al que califican como un ámbito de articulación amplia orientado a “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Gebel, aún no formalizado como candidato”, según señalaron los organizadores.

El acto, de carácter institucional, se desarrolló como un espacio de reflexión frente a la fragmentación social, económica y política del país, con eje en “la necesidad de avanzar hacia un proceso de consolidación nacional, entendido como la capacidad de sostener reglas, instituciones y consensos básicos en el tiempo”.

Entre los presentes estuvieron el sindicalista del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey; el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo ; el legislador porteño, Eugenio Casielles y otros representantes como Mariano Vilar (SICONARA); Javier López (SEAMARA); Néstor Segovia (Metro Delegados) ; Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita ; Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio; Walter Queijeiro; el exfutbolista Walter Erviti y representantes del Partido del Trabajo, entre otros.

Durante las distintas intervenciones, los oradores coincidieron en que “ la Argentina atraviesa una crisis que excede lo coyuntural y que requiere liderazgo responsable , autoridad moral y un proyecto de país que vuelva a poner en el centro al trabajo y la producción”, subrayando que ese liderazgo debe apoyarse en un entramado político y territorial serio y sostenido.

Brey destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio al afirmar que "Consolidar no es una consigna de campaña, sino ordenar lo disperso, afirmar lo que vale y cuidar lo que costó generaciones construir”, remarcando además que “no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”, aseguró.

Por su parte, Casielles señaló que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación”, y advirtió que “los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

Desde el público, Jerónimo valoró positivamente la figura de Dante Gebel, destacando su capacidad para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”, visión que acompañó también José “el Vasco” Minaberrigaray (empleados textiles), quien sostuvo que el espacio busca ser transversal y que “en la voz de Dante Gebel encontramos una palabra que une”.

A su turno, Erviti también aportó su mirada desde el lado del deporte. Según dijo, le enseñó que “nadie gana nada solo” y afirmó sentirse identificado con los valores que representa Gebel.

A lo largo del encuentro también se destacó el rol estratégico de las organizaciones intermedias —sindicatos, clubes de barrio e instituciones sociales— como pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes.

Finalmente, se reafirmó que “Consolidación Argentina” existe para construir las condiciones necesarias para que Gebel, si decide asumir el desafío, lo haga acompañado “por una dirigencia responsable, una base territorial organizada y un proyecto nacional acorde al momento histórico”.