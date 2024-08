Denuncia por violencia de género: la abogada Silvina Carreira será la defensora de Alberto Fernández

''Venís golpeándome hace 3 días seguidos'': los chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

En los chats filtrados se puede ver como Yañez acusaba al ex presidente de atacarla físicamente en reiteradas ocasiones: ''Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación''.

"Me volvés a golpear. Estás loco. Venís golpeándome hace 3 días seguidos. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones", muestran las conversaciones publicadas por Infobae.

Fernández, que había asegurado que "la verdad de los hechos es otra" y ''que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", expresó en otro tramo de los chats: "Deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás (...) Vení (...) Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal".

Los chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

chats-1jpg.webp

chats-2.webp

chats 3.jpg

Alberto Fernández desmintió la denuncia de Yañez: "Es todo falso"

"Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", comenzó el mensaje.

En ese sentido, el exmandatario agregó: "Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".