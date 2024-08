Denuncia contra Alberto Fernández: las fotos y chats de la violencia contra Fabiola Yañez

En tanto, en los chats que difundió el medio Infobae, se advierte que la mujer le pide explicaciones a su expareja por la violencia. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, dice Yañez.