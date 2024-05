Despidos en el INADI: trabajadores se manifestaron en la puerta del edificio

Todo comenzó cuando distintos trabajadores recibieron, durante la noche de ayer, una notificación que informaba que no serán prorrogadas sus designaciones transitorias. "Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad", aseguró Mariana, una de las profesionales que pertenece al personal de capacitación.